La Almarcha rinde homenaje a Isaac Mena, autor de su canción más emblemática

Un referente de la tradición local

La Almarcha recordará este sábado 11 de abril a Isaac Mena Guijarro, uno de sus vecinos más destacados y principal autor de las canciones populares más arraigadas en la localidad. Su legado musical sigue muy presente entre los habitantes, especialmente gracias a composiciones como Las esparragueras, considerada de manera oficiosa como el himno del municipio.

Actos conmemorativos

La jornada comenzará a las 18:30 horas con una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Posteriormente, a las 19:30 horas, el salón de actos de la Casa de Cultura acogerá un evento conmemorativo en el que participarán el escritor almarcheño Miguel Salas Parrilla, el musicólogo Fernando J. Cabañas, responsable de la transcripción de la partitura, y un nieto del homenajeado.

Presentación de una obra sobre su legado

Durante el acto se presentará la publicación Las canciones de Isaac Mena, una obra que recoge tanto aspectos biográficos del autor como las letras de sus composiciones. Además, incluye la partitura de Las esparragueras, elaborada por Cabañas, contribuyendo así a la conservación y difusión del patrimonio musical de La Almarcha.