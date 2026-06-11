El 61% de los incendios investigados por la BIIF de Cuenca en 2025 tuvieron su origen en negligencias o causas accidentales

El 61 por ciento de los incendios forestales investigados por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de Cuenca durante la época de alto riesgo de 2025 tuvieron su origen en negligencias o causas accidentales.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión de trabajo en la que ha participado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, junto al Servicio de Incendios Forestales, que encabeza Félix Mateo, y el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Cuenca, coordinado por José Azcoitia.

El encuentro ha servido para hacer balance de la actividad desarrollada por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales durante el pasado año y para sentar las bases de actuación ante la nueva temporada de alto riesgo.

Durante la época de peligro alto de 2025, la BIIF de Cuenca investigó un total de 36 incendios forestales. De ellos, 22 tuvieron su origen en negligencias o causas accidentales, lo que representa el 61 por ciento; 13 fueron intencionados, el 36 por ciento; y uno quedó con causa desconocida, el 3 por ciento. No se registraron incendios provocados por rayo entre los investigados en este periodo.

Dentro de las negligencias y causas accidentales, la principal causa fueron las averías eléctricas, con ocho incendios investigados, seguidas de maquinaria y vehículos, con seis; quema de residuos, con tres; cosechadoras y empacadoras, con dos; y fumadores, con uno.

José Ignacio Benito ha destacado la importancia de conocer con la mayor precisión posible el origen de cada incendio para poder actuar mejor en materia de prevención y reducir aquellos fuegos que tienen su causa en la acción humana”.

El delegado provincial ha subrayado que “investigar los incendios forestales no sólo permite esclarecer su origen y, en su caso, identificar la posible autoría, sino también adoptar medidas preventivas más eficaces para evitar que se repitan”.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de los 14 agentes medioambientales que integran la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de Cuenca y la colaboración permanente con el SEPRONA de la Guardia Civil, “una coordinación que resulta fundamental para avanzar en la investigación de las causas y en la protección del medio natural”.

La investigación de los incendios forestales se realiza en Castilla-La Mancha desde el año 2007 a través de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Cuerpo de Agentes Medioambientales. Su labor se centra en determinar el origen y la causa de los incendios, en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes en esta materia.

Entre sus funciones se encuentra acudir a los incendios forestales y no forestales que se les indiquen desde el Centro Operativo Provincial para investigar y esclarecer su origen, comunicar de forma temprana las posibles causas, elaborar los informes correspondientes, facilitar datos sobre la superficie afectada y colaborar con los cuerpos de seguridad conforme a los protocolos establecidos.

El Gobierno regional recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz frente a los incendios forestales, especialmente en los meses de mayor riesgo, y apela a la prudencia y responsabilidad de toda la ciudadanía en el medio natural.