Cruz Roja ayudó a mejorar la vida de más de 231.000 personas mayores y cuidadoras en España en 2025

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1 de octubre de cada año, Cruz Roja Española hace un llamamiento a reforzar el compromiso social e institucional con los derechos de las mujeres y hombres mayores y a construir una sociedad para todas las edades, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos a lo largo de toda su vida.

España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Este logro colectivo refleja décadas de progreso social, sanitario y económico y debe ir acompañado de medidas que garanticen que las personas mayores puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida en igualdad de condiciones, libres de discriminación por razón de edad.

Con motivo de esta jornada, Cruz Roja Española recuerda que el envejecimiento forma parte de la vida y que construir una sociedad más justa implica garantizar que todas las personas puedan seguir ejerciendo plenamente sus derechos a cualquier edad.

Desde Cruz Roja Española se trabaja para promover y defender los derechos de las personas mayores. En 2025, la Organización acompañó a 231.014 personas mayores y cuidadoras a través de iniciativas desarrolladas en todo el territorio, orientadas a prevenir situaciones de vulneración de derechos y a combatir realidades como el aislamiento social, el maltrato, la brecha digital o el edadismo estructural.

En la provincia de Cuenca, Cruz Roja acompañó durante 2025 a 1.887 personas mayores y cuidadoras, más de 200 personas más que en 2024, consolidando una tendencia de crecimiento que continúa durante 2026. Este incremento está vinculado al refuerzo de la actividad de la Organización en los pequeños municipios de la provincia, donde el envejecimiento de la población y el riesgo de aislamiento son más acusados. Siendo clave la labor desempeñada por el voluntariado de estas localidades.

Actividades a lo largo de todo el mes de octubre

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, Cruz Roja llevará durante todo el mes de octubre su programación a 24 municipios de la provincia, la mayor parte de ellos localidades rurales afectadas por la despoblación, acercando actividades, espacios de encuentro y apoyo social a más de 300 personas mayores y cuidadoras, con el objetivo de promover reforzar las redes comunitarias , favorecer la participación activa y envejecimiento saludable de las personas mayores en su entorno más cercano.

Las actividades comenzarán este jueves, 1 de octubre, en Cuenca capital y Torrejoncillo del Rey. En Cuenca se celebrará una actividad de reminiscencia y envejecimiento activo, mientras que en Torrejoncillo del Rey tendrá lugar la charla "Cuidar a quien cuida", dirigida a personas cuidadoras y centrada en pautas de autocuidado.

Durante el resto del mes se celebrarán desayunos y meriendas de convivencia en Motilla del Palancar, El Peral, Campillo de Altobuey, Las Pedroñeras, Montalbanejo, Vara de Rey, Casas de Fernando Alonso, Iniesta, Villarta, Tarancón, Belinchón, Huete y Carrascosa. La programación incluye además actividades de ocio y estimulación cognitiva como bingos musicales en Tinajas, Priego, Alcantud y El Pozuelo, talleres de manualidades con arcilla y psicomotricidad en la Vivienda de Mayores de Beteta y una nueva jornada de convivencia con bingo y merienda que se celebrará el próximo 16 de octubre en Cuenca.

Asimismo, a finales de octubre tendrán lugar jornadas de convivencia en Minglanilla, Mira, Garaballa y Puebla del Salvador, una iniciativa que busca favorecer el encuentro entre personas mayores de distintos municipios, impulsar nuevas relaciones sociales y fortalecer redes de apoyo que perduren en el tiempo. Estas actividades reflejan cómo actuaciones inicialmente puntuales pueden convertirse en espacios estables de participación gracias a la implicación del voluntariado y de las propias personas participantes.

Derechos para todas las edades

Cruz Roja Española pone este año el foco en cinco ámbitos esenciales para garantizar una vida plena en la vejez, que deberían situarse en el centro de las políticas dirigidas a las personas mayores: Dignidad, porque envejecer no disminuye el valor de una persona ni el respeto al que tiene derecho; Autonomía, para que cada persona pueda tomar decisiones sobre su propia vida y su propio futuro, incluyendo la posibilidad de decidir dónde vivir y cómo desean organizar su vida cotidiana; Igualdad, garantizando la ausencia de discriminación por razón de edad y el acceso a las mismas oportunidades y derechos; Participación, reconociendo el derecho de las personas mayores a formar parte activa de la sociedad y de las decisiones que les afectan, e Independencia, promoviendo los apoyos necesarios para que las personas puedan desarrollar su vida conforme a sus preferencias y capacidades.

"Las personas mayores son titulares de derechos durante toda su vida y garantizarlo no debería depender nunca de la edad de una persona", señala Irene Cobo Junquera, referente del área de Personas Mayores en Cruz Roja Española.

Momento decisivo

La celebración de este Día Internacional coincide con un momento especialmente relevante a nivel global, ya que Naciones Unidas ha iniciado el proceso para la elaboración de una futura Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, un instrumento jurídicamente vinculante destinado a reforzar la protección y garantía de sus derechos en todo el mundo.

Cruz Roja Española considera que este proceso representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un reconocimiento más sólido de los derechos de las personas mayores y para responder a desafíos que siguen presentes en muchos ámbitos de la vida social. Por ello, la Organización participa activamente en espacios de incidencia como la Mesa Estatal para Impulsar una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores, AGE Platform Europe, trasladando la experiencia y las necesidades de las personas mayores con las que trabaja y participará en las sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental en Naciones Unidas a finales de octubre.