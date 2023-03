Víctima de violencia de genero de Ciudad Real denuncia indefensión tras salir de permiso su maltratador de manera irregular

Según el abogado, el hombre, L.M.C.B, que cumple condena de nueve años por, entre otros delitos, violencia de género física y psicológica contra María Chaparro, ha disfrutado últimamente de un permiso de 4 días de manera irregular, saltándose la justicia el estatuto de la víctima.

En el comunicado se indica que los encargados del permiso han sido el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid, ya que el hombre está cumpliendo condena en la prisión número VI de la comunidad madrileña situada en Aranjuez.

Pues bien, según el abogado, a pesar de que la junta de prisión recomendó que este permiso no se debía conceder, sin embargo finalmente se concedió y además sin informar previamente ni a la víctima ni a su letrado, provocando una indefensión, ya que María no pudo aportar lo que considerara oportuno para argumentar y alegar que ese permiso no se le debería conceder.

Su maltratador, sigue señalando el comunicado, salió de la cárcel indebidamente durante cuatro días a pesar de existir amenazas activas por este hombre: “grábatelo a fuego, cuando salga de permiso te voy a matar a ti y a tu familia”. Además, subraya que salió sin control de la orden de alejamiento. Es decir, sin dispositivo telemático.

LA POLICÍA INTENTÓ LOCALIZARLO

El abogado relata que tras salir de la cárcel, la UFAM (Unidad de Atención de la Familia y Mujer) de la Policía Nacional de Ciudad Real intentó localizar al hombre pero el teléfono que dio a Viogen no pertenece a él y respondía otra persona.

La Policía llamó a Vigilancia Penitenciaria para conseguir el número de teléfono del preso para saber si estaba localizado. Tras varios intentos desde el 24 de febrero, que el hombre sale con el permiso, hasta el 25 de febrero, la policía comunicó en varias ocasiones a María que no habían conseguido localizarlo.

MARÍA INGRESÓ EN URGENCIAS POR CRISIS DE ANSIEDAD

Una situación que, según señala el comunicado de prensa, provocó que María Chaparro terminase ingresada en el Hospital General de Ciudad Real en el servicio de urgencias, con una grave afectación emocional y crisis de ansiedad. Finalmente, el 27 de febrero vigilancia penitenciaria le informa a la UFAM de que el preso está localizado. Ahora María se está recuperando.

La víctima y su abogado denuncian la vulneración del estatuto de la víctima, la indefensión sufrida y la repercusión en su salud a consecuencia de la falta de información, y reivindican que las víctimas de violencia de género tienen derecho a estar informadas cuando se trata de garantizar su protección, integridad, seguridad y salud.