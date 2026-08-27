Tres investigados, uno de ellos de Ciudad Real, por estafa y blanqueo de capitales en la compra online de carretillas elevadoras

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con la compraventa fraudulenta de carretillas elevadoras anunciadas a través de Internet, por un importe total de 3.000 euros.

La víctima se encontraba buscando carretillas elevadoras por Internet cuando visualizó un video en redes sociales en el que se ofertaba una maquinaria que resultó de su interés, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras solicitar información sobre el producto, los supuestos vendedores se pusieron en contacto con la víctima y le facilitaron detalles, fotografías y un vídeo de la maquinaria, generando confianza sobre la legitimidad de la operación.

Convencido de la autenticidad de la oferta, el comprador realizó un pago de 3.000 euros para formalizar la adquisición y organizar el envío de la carretilla elevadora. Sin embargo, transcurrió aproximadamente un mes y medio sin que la maquinaria fuera entregada.

Ante esta situación, la víctima intentó ponerse en contacto con los supuestos vendedores, sin obtener respuesta a sus llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos, constatando que había sido víctima de una estafa.

Identificados e investigados tres posibles autores vinculados al fraude

Una vez presentada la denuncia telemática por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y tras su recepción por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se dio traslado de las actuaciones al Equipo @ de la CiberComandancia, encargado de las gestiones dirigidas al esclarecimiento de los hechos.

Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los supuestos vendedores, así como la información relativa al anuncio publicado en redes sociales y los justificantes correspondientes al pago efectuado.

Las gestiones realizadas permitieron reconstruir la operativa empleada para obtener los 3.000 euros de la víctima y analizar el recorrido seguido por los fondos, verificando su posterior movimiento a través de distintas cuentas con la finalidad de dificultar su trazabilidad y ocultar su procedencia ilícita.

El análisis de la información obtenida permitió identificar a tres posibles autores, con domicilios en Las Palmas, Ciudad Real y Barcelona, relacionados con la operativa investigada.

Para el desarrollo de las actuaciones, el Equipo @ de la CiberComandancia contó con la colaboración de los Equipos de Policía Judicial de Santa María de Guía y de Puertollano, así como del Equipo @ de Barcelona, al encontrarse los posibles autores vinculados a dichas demarcaciones.

Las actuaciones culminaron con el esclarecimiento de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, por los que tres personas han sido investigadas como presuntas autoras de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Almería.

Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:

· Usar plataformas certificadas y verificar su autenticidad.

· Desconfiar de ofertas excesivamente baratas.

· Verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos.

· Evitar pagos fuera de los canales oficiales.

· Guardar los justificantes de pago y los mensajes.