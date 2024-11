Servicios Sociales convoca la mesa del frío coincidiendo con el primer día de bajas temperaturas

La edil responsable del área, Aurora Galisteo, ha recordado que el protocolo se modificó el año pasado, aumentando en un grado esa temperatura mínima para la apertura del centro de la calle Borja, y ha ofrecido algunos datos sobre su utilización durante la temporada de verano, para aliviar a las personas sin hogar, en ese caso, de las altas temperaturas registradas en Ciudad Real: “Este verano ha sido con mucha diferencia el de más uso que se ha hecho de este centro, hemos pasado de 4 días abierto en 2022 y 7 en 2023, a 20 días en 2024; y en cuanto a la asistencia igual, 11 personas en 2022 y 26 en 2023, siendo este verano de 2024, 192 las visitas recibidas en el recurso de atención a personas sin hogar”.

Y ahora, de cara al invierno, Galisteo reconoce que “no es el centro idóneo, hay que seguir trabajando para dar una mejor respuesta a estas personas, pero es lo que tenemos. La idea es que se vaya prestando cada vez un mejor servicio con la apertura de ese centro, introduciendo también cambios como el del año pasado de que no sea sólo por la temperatura, sino que si viene un temporal de lluvia o de viento pueda estar también abierto”.

En cifras, y con los datos obtenidos hace unos meses con el programa piloto de mapeo de personas sin hogar, “ese recuento nocturno arrojó que en Ciudad Real no hay un grave problema de sinhogarismo, porque hablaba de entre 13 y 14 personas en nuestras calles. Es verdad que, no siendo un problema al nivel de otras ciudades de habitantes parecidos a Ciudad Real, a nosotros una sola persona en la calle nos preocupa, con lo cual no vamos a dejar de destinar recursos, de hacer esfuerzos en coordinación con todas las entidades para poner fin a un problema como es el sinhogarismo y poder atender a esas personas como en dignidad y en justicia se merecen”, ha sentenciado Aurora Galisteo.

La concejal de Servicios Sociales ha agradecido por último la labor que realiza Cáritas con su propio centro de atención a personas sin hogar, el trabajo de Cruz Roja con el reparto de alimentos que hace, y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil por su disposición a echar una mano en todo lo que se le requiere.