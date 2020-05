El PP presenta un plan para la recuperación de Ciudad Real con 9 ejes "que no dejan fuera a nadie"

Así lo avanza el portavoz, Paco Cañizares, que subraya la necesidad de generar un nuevo presupuesto municipal para atender las necesidades que ha provocado la pandemia y la paralización económica de la ciudad, que no son las mismas que había en diciembre cuando se aprobaron los presupuestos municipales para 2020, ha informado el PP en nota de prensa.

Por eso ante este nuevo escenario, "no valen parches ni modificaciones puntuales del presupuesto sobre la marcha para poder ir tirando como afirmó el Equipo de Gobierno ante nuestra petición el mes pasado de hacer un nuevo presupuesto, así no podemos funcionar, hace falta un cambio absoluto de mentalidad en el Ayuntamiento porque la situación no es la misma ahora que hace 6 meses".

Este Plan , como detalla el portavoz del PP, está planteado en 9 mociones que pasan en primer lugar, por el reconocimiento real y efectivo de los efectos que ha tenido en Ciudad Real el COVID-19 y para eso hay que saber el número de víctimas en nuestra ciudad y reconocer el efecto terrible que el coronavirus ha tenido en muchas familias que han perdido a un ser querido y decretar luto oficial en la ciudad para que puedan sentirse acompañadas en su dolor y reconocidas y respetadas por su ayuntamiento.

REBAJAS Y EXENCIONES DE TRIBUTOS

El segundo eje pasa por establecer rebajas y exenciones de tributos municipales como el IBI, basura o ICIO para todas aquellas actividades económicas que van a necesitar de la ayuda del Ayuntamiento para reactivarse y que los empresarios puedan reabrir sus negocios con seguridad y no se vean obligados a cerrarlos en los próximos meses.

A este respecto, el Grupo Popular propone tasa 0 para las terrazas de los establecimientos hosteleros este año, al considera improcedente que se cobre, cuando no saben en qué condiciones las van a poder abrir. Habrá que completarla con ayudas a sectores económicos de la ciudad y la creación de una Oficina de Atención al Autónomo.

Protección a los mayores y ayudas a la conciliación de las familias

Paco Cañizares considera fundamental poner a trabajar a los servicios municipales en la protección a nuestros mayores," porque son los que más han sufrido esta pandemia , los que más peligro corren y los que están absolutamente olvidados por el Ayuntamiento".

"Nadie en Ciudad Real debe sentirse olvidado por su Ayuntamiento y es obligación proteger a los que peor lo están pasando en esta crisis y lo van a seguir pasando en los próximos meses", dice Paco Cañizares, que propone para paliar la situación de escasez de alimentos que muchas familias ciudadrealeñas padecen, firmar convenios de colaboración con entidades sociales y ONGs para que puedan atender en los próximos meses las necesidades de alimentos que tienen ya muchos vecinos de nuestra ciudad.

Por lo que respecta a las familias, y confirmado ya por el Gobierno de España que no se van a reanudar las clases, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de ofrecer ayuda a las familias para que puedan conciliar la vida familiar y laborar cuando sus padres tengan que volver de forma presencial a su trabajo.

AYUDAS ECONÓMICAS A CLUBES DEPORTIVOS Y EMPRESAS CULTURALES

El Plan de Recuperación de los populares en el Ayuntamiento de Ciudad Real incluye también articular los mecanismos necesarios para el mantenimiento y sustentamiento de un tejido social tan importante en la ciudad como son los clubes deportivos y las empresas culturales .

Por lo que respecta a los clubes deportivos, Cañizares considera que el Ayuntamiento de Ciudad Real debe ayudarlos para que puedan mantenerse, ante las dificultades a las que se enfrentan de no poder realizar competiciones con público y por tanto carecer de ingresos y patrocinios.

Y lo mismo sucede con la cultura. "Necesitamos apoyar a ese tejido cultural de la ciudad, y para eso el Ayuntamiento tiene que comprometerse con ellos a través de fondos importantes que permitan que las actividades culturales se pueda mantener en los próximos meses".

Los 'populares' del Consistorio capitalino tampoco se olvidan de aquellos empleados municipales que han dado un ejemplo de responsabilidad, que han estado en la calle y dando la cara y en primera línea en sus puestos de trabajo durante esta pandemia , y para los que pide que el Ayuntamiento de Ciudad Real reconozca su trabajo pagándoles el salario bruto durante el tiempo que han realizado esas actividades.

TEST MASIVOS PARA TODOS LOS CIUDADANOS

El Grupo Municipal del PP exige que el Ayuntamiento se comprometa, se involucre y trabaje con la Junta y el Estado en adoptar todas las medidas tendentes a evitar nuevos brotes del coronavirus en la ciudad y para ello es totalmente importante que se reclamen test.

"No puede ser que el Ayuntamiento de Ciudad Real esté callado ante la ausencia de test que posibiliten que la desescalada sea segura en nuestra ciudad", subraya el portavoz, que considera que el Ayuntamiento debe liderar junto con la sociedad la necesidad de realizar test, primero a los sanitarios y a aquellos empleados públicos que han estado en primera línea y a la población en general".

Comisión de Seguimiento

El noveno y último eje del Plan de Recuperación para Ciudad Real que propone el Grupo Municipal Popular, es la constitución de una Comisión de Seguimiento de los efectos del COVID en Ciudad Real, que coordinaría todas las medidas expuestas anteriormente y de la que formarían parte todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y representantes de todo el tejido social y económico de la ciudad.

Como destaca el portavoz 'popular', Paco Cañizares, "todos juntos rememos en la misma dirección de la recuperación económica y social que tiene que venir después de que controlemos de forma definitiva el problema sanitario que tiene nuestra ciudad y nuestro país".