La Policía Nacional intercepta una venta de drogas durante un control policial en Ciudad Rea

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real al conductor de un vehículo tras la adquisición de una importante cantidad de estupefacientes en un barrio de la capital.

Los agentes, que formaban parte de un dispositivo policial de seguridad ciudadana para la prevención del consumo y tráfico de estupefacientes, detectaron un turismo que podría dedicarse a transportar droga para su posterior embalaje y venta final al consumidor, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La Policía Nacional interceptaba al vehículo en un control policial establecido al efecto y en un minucioso registro localizaba ocultos un total de 53,5 gramos de cocaína y 3,2 gramos de heroína.

Por ello, los agentes han procedido a su detención y traslado a la Comisaría Provincial por un delito de tráfico de drogas.