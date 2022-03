Los padres del trabajador piden saber la verdad sobre la muerte de su hijo tras el accidente en Puebla de Don Rodrigo

Hoy han declarado diferentes testigos. Entre ellos, el médico del Centro de Salud de Piedrabuena que atendió a la víctima.

El doctor ha manifestado que el trabajador estaba en estado terminal aunque realmente ya no tenía signos de vida.

Asegura que, según su impresión clínica, no fue una muerte súbita y que la causa del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico severo debido a una herida de grandes dimensiones de carácter grave que tenía en la cabeza, aunque no chorreaba sangre.

El trabajador fue trasladado desde la finca de Puebla de Don Rodrigo hasta Piedrabuena en la furgoneta del gerente de la empresa para la que trabaja el fallecido y el médico entiende que lo lógico era haber llamado a Emergencias 112 y que fuera derivado en helicóptero al Hospital de Ciudad Real.

También han declarado familiares del fallecido, los padres, su hermano y su novia. Los padres han asegurado que la empresa a la que pertenecía su hijo no ha abonado la indemnización que por convenio les corresponde por muerte de un trabajador.

El padre ha dicho que lo que ellos quieren es que se sepa la verdad de lo que sucedió.

Además, han testificado varios guardia civiles. Los agentes dicen que investigaron lo sucedido como un accidente laboral y que al no estar el trabajador dado de alta en la Seguridad Social al principio los acusados indicaron que se había ido a buscar setas, aunque después reconocieron que estaba trabajando cuando ocurrió el accidente.

También ha declarado el inspector de trabajo que realizó el informe del accidente. Lo hizo porque el fallecido no estaba dado de alta y no hubo acta por infracción de la normativa de riesgos laborales.

El juicio continuará mañana con las declaraciones de los peritos y forenses.

Recordar que la acusación particular pide multas económicas para los cinco acusados por un delito de omisión del deber de socorro. La fiscalía no presenta acusación, por entender que el trabajador falleció debido a un problema cardíaco y no por el golpe que sufrió en la cabeza. Y las defensas solicitan la libre absolución de los acusados.