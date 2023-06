Nervios y agobios en alumnos de Ciudad Real antes de la EvAU...pero hay pautas para encarar bien la prueba

En Onda Cero hemos hablado con algunos estudiantes de Ciudad Real que se van a presentar a la Evaluación de Acceso a la Universidad. Algunos reconocen que están agobiados y un poco nerviosos.

Muchos se van a la Biblioteca Pública del Estado a estudiar y allí están varias horas. Tienen dudas lógicas sobre cómo serán los exámenes, esperan que no sean difíciles para así obtener la nota necesaria que les facilite estudiar la carrera que desean.

PAUTAS PARA ENCARAR BIEN LA EVAU

Ante el nerviosismo y los agobios de los alumnos, en Onda Cero Ciudad Real hemos querido hablar con Julio García, experto en técnicas de estudio y formación, para que recomiende una serie de pautas que pueden mejorar el rendimiento durante estos días y sobre todo a la hora de encarar las pruebas de la EvAU.

Antes de todo, recomienda tranquilidad porque la tasa de aprobados es muy elevada. Por eso, considera importante afrontar la EvAU con positividad y con la idea de que se va a superar.

Entre las pautas a seguir están las de hacer ejercicios de higiene mental, descansar durante los estudios y realizar ejercicios al aire libre como por ejemplo caminar. También hacer prácticas con simulacros ficticios utilizando exámenes de la EvAU de años anteriores y leer en voz alta.

Y cuando llegue el día de las pruebas, Julio García considera importante que el alumno lea muy bien los enunciados, al menos un par de veces, y redactar de manera clara y sencilla, con frases cortas para una mejor corrección.

También es recomendable hacer un esquema mental de los conceptos que se van a desarrollar en el examen, una especie de guion. Antes de las pruebas hay que dormir las horas suficientes y comer algo.

¿Y qué es lo que no se debe hacer? El experto rechaza los atracones de estudio en los días previos a la EvAU, no tomar alimentos que pueden ser molestos a la hora de hacer las pruebas, no se debe dormir poco o apenas nada y no ser negativos a la hora de encarar los exámenes.

2.400 ALUMNOS HARÁN LA EVAU EN CIUDAD REAL

Hay que recordar que 2.478 alumnos están matriculados para realizar las pruebas de la EvAU en el campus universitario de Ciudad Real, lo que supone un 1,43% más que el año anterior.

En todo el distrito de la Universidad de Castilla-La Mancha son más de 8.600 los estudiantes matriculados. Está previsto que la notas se publiquen el viernes 16 de junio.