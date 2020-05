El Hospital de Manzanares ya no registra ingresados por coronavirus

Por segundo día consecutivo aumenta el número de hospitalizados en la provincia de Ciudad Real

El Hospital de Manzanares es el primero de la provincia que ya no registra pacientes ingresados por coronavirus. La Junta de Comunidades ha informado que el Ministerio de Sanidad ha vuelta a cambiar la forma de contabilizar los casos confirmados de Covid-19, así como los fallecimientos confirmados. Aunque no ofrece datos provinciales, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, anunció esta mañana que en la provincia se había registrado un solo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, aunque en último parte actualizado de datos no figura el número de muertos ni tampoco el de infectados confirmados por PCR.