Hernando, sobre los retrasos de los Avant de Ciudad Real: "Me gustaría no pedir dimisiones, pero mi paciencia se agota"

De este modo ha reaccionado el titular regional de Fomento en funciones preguntado por estos retrasos que afectan a muchos habitantes de estas ciudades que se desplazan a trabajar a Madrid, antes de participar en la presentación del Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil que se celebra en Toledo.

"Hemos planteado la necesidad urgente de esas mejoras, de esas soluciones. Me consta que están tomando pasos para llevarlas a cabo, pero el que se sigan teniendo estos problemas, me lleva a pensar que si no se da pronto una solución, no me gustaría que tuviéramos que volver a revivir la misma solución drástica que se tuvo que plantear cuando el fiasco de los trenes del norte y de los túneles".

"Me gustaría no tener que pedir dimisiones, pero es que llevamos ya muchos meses aguantando retrasos y problemas, y mi trabajo y mi convicción es defender los intereses de quienes están teniendo problemas tanto en Toledo como en Ciudad Real y en Puertollano a la hora de poder ir a trabajar a Madrid. Espero que haya una solución lo antes posible, pero mi paciencia se está agotando, sinceramente", ha advertido Hernando.