Las gasolineras de Ciudad Real, preocupadas por el continuo aumento en el precio del combustible: "Se nota que ha bajado el consumo"

El precio de los combustibles no deja de aumentar. El conflicto en Oriente Medio, la vuelta del IVA al 21% y las salidas vacacionales en verano han provocado que llevemos siete semanas seguidas con incrementos en los precios.

Actualmente, en la provincia de Ciudad Real el precio medio de la gasolina es de 1,70 euros el litro y el gasóleo es de 1,84.

La presidenta provincial de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Eva María Imedio, reconoce en Onda Cero que el sector está muy preocupado por esta situación que se viene arrastrando desde marzo, con la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Dice que las gasolineras son el último eslabón de la cadena a la hora de fijar el precio del combustible y asegura que las estaciones de servicio están reduciendo el margen de beneficio para paliar en parte la subida en los precios. También recuerda que el 39% del precio de los combustibles son impuestos del Estado.

Eso sí, Imedio recuerda que a partir de septiembre se espera que los precios bajen algo porque entrará en vigor la bonificación de 20 céntimos por litro para el diésel, mientras que para la gasolina esta bonificación será de 5 céntimos por litro.

Eva María Imedio señala que no hay problemas de abastecimiento de combustible en España y reconoce que el incremento de los precios se está notando en una reducción del consumo ya que “la gente se lo piensa” antes de coger el coche para viajar.