Eva Masías: "PP y Vox han llegado al Gobierno de Ciudad Real como Atila, quitando todo lo que había"

En una entrevista concedida a Onda Cero, Masías lamenta que a pesar de que el equipo de Gobierno anunciara un ahorro para las arcas municipales, sin embargo la contratación de personal de confianza va a suponer un millón de euros más durante el mandato.

Lamenta que se haya incrementado la crispación en el Ayuntamiento porque se ha traído a la política municipal problemas y polémicas de carácter nacional.

La edil de Cs se ha mostrado muy sorprendida por la dimisión que presentó el concejal de Urbanismo, Oscar Ruiz, en el pleno del pasado viernes porque recuerda que era el número 3 en la lista electoral del PP y uno de los fichajes estrella de este partido.

Espera que el equipo de Gobierno lleve a cabo todos los proyectos que se contemplan en el Plan de Modernización “Ciudad Real 2025”.

AZULEJO EN LA PLAZA DE TOROS

Respecto a la polémica del azulejo que puso en la Plaza de Toros justo antes de las elecciones municipales para señalar que fue bajo su alcaldía cuando se iniciaron las obras de rehabilitación del coso, Eva Masías ha dicho que no se arrepiente de lo que hizo, subraya que lo pagó de su bolsillo y que no fue un acto de autobombo porque no se publicitó ni hubo fotos.

Afirma que lo volvería a hacer y opina que fue una actitud revanchista el hecho de que en septiembre el actual equipo de Gobierno retirara el azulejo.

CIUDADANOS

Por último, Masías asegura que a pesar de que es la única concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Real no se siente un islote en medio del océano y aunque esta formación política sufrió un bajón importante en las últimas elecciones municipales y regionales, asegura que ella va a continuar en este partido pase lo que pase.