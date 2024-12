Elsa Fernández-Tejeda Vela, hija de Elsa Vela, narra anécdotas de Radio Ciudad Real EAJ-65

Onda Cero celebra hoy el 90 aniversario de Radio Ciudad Real EAJ-65, la emisora decana de la provincia. Coincidiendo con esta conmemoración, hemos hablado con Elsa Fernández-Tejeda Vela, hija de Elsa Vela, la primera locutora de Radio Ciudad Real y esposa de uno de los fundadores de esta emisora, Francisco Fernández-Tejeda.

Cuenta que su primer recuerdo es un pequeño papel que tenía en la narración de un cuento. Durante unos años compartió micrófono con su madre en programas como “Alegrando su trabajo”, los oyentes enviaban cartas y pedían discos dedicados.

Elsa señala que los estudios que se ubicaban en un edificio de la calle Alarcos eran pequeños, había un despacho que daba al balcón, una salita, el control, una discoteca pequeña y un estudio con un piano donde se emitían programas con público en directo.

Pero no solo compartió micrófono con su madre ya que Elsa Fernández-Tejeda Vela también coincidió con locutores como Santiago Amores o Marce León.

Ha querido puntualizar que su padre, Francisco Fernández-Tejeda, uno de los dos fundadores de Radio Ciudad Real, realmente no era empresario, “trabajaba en un banco en Madrid”. Cuando el director de la entidad financiera supo que Francisco iba a crear una emisora de radio en Ciudad Real, le preguntó si estaba seguro de lo que iba a hacer y cuenta que le respondió “seguro no estoy, pero el que no arriesga, no gana”.

Época de censura

La hija de Elsa Vela recuerda que en casa se hablaba de la censura que hubo durante la época de la dictadura. Recuerda que “había que enviar guiones a la delegación del Gobierno para que los aprobara, tachaban cosas y había discos que estaban prohibidos”.

Incluso cuenta una anécdota del día en el que se casó la hija de Francisco Franco, Carmen Franco, en el año 1950. “Había una canción que decía `se casa la niña fea´ y se tuvo que quitar el disco de la programación con motivo de la boda de la hija de Franco”, cuenta Elsa.

La radio actual

Asegura que la radio ha cambiado “como de la noche a la mañana y la radio de antes no se podría hacer ahora porque no la escucharía nadie.”

Considera que la radio actual “es muy dinámica y buena, con mucho entretenimiento, soy muy de radio musical y también escucho a Carlos Alsina desde primera hora de la mañana”, dice la hija de Elsa Vela.