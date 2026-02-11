Desalojan una pedanía de El Robledo por la crecida del Bullaque

La crecida del río Bullaque ha obligado a desalojar la pedanía de Las Islas, en el término municipal de El Robledo, mientras distintos municipios del entorno mantienen la alerta ante el empeoramiento de la situación tras varios días de lluvias persistentes en la provincia de Ciudad Real y los desembalses que se están produciendo en varios embalses como el de la Torre de Abraham.

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el Bullaque se encuentra desbordado y que el agua ha llegado a niveles muy elevados, lo que ha hecho necesario actuar con la construcción de diques y sistemas de contención para frenar su avance.

Como medida preventiva, se ha procedido al desalojo de la pedanía de Las Islas, donde una veintena de vecinos se han trasladado a viviendas de familiares.

Según ha indicado, la previsión meteorológica apunta a que las precipitaciones continuarán, lo que mantiene la preocupación en la zona, aunque el agua no ha llegado al casco urbano de El Robledo gracias a las actuaciones de contención realizadas en las últimas horas.

En la EATIM de El Torno, próxima a El Robledo, el Ayuntamiento ha emitido un bando informativo alertando del empeoramiento considerable de la situación de los cauces y arroyos, así como de unas previsiones meteorológicas que no mejoran.

En el comunicado se recomienda extremar las precauciones al circular por carreteras, carreterines y caminos, y evitar desplazamientos innecesarios ante la crecida del Bullaque.

SITUACIÓN COMPLICADA TAMBIÉN EN MALAGÓN

La situación también es especialmente complicada en Malagón. Su alcalde, Adrián Fernández, ha detallado que el municipio se encuentra rodeado por tres cursos de agua, el río Bañuelos y los arroyos Laguna y Cambrón, este último atravesando el casco urbano, lo que ha obligado a levantar diques para evitar que el agua entrara en viviendas.

Fernández ha señalado que numerosos caminos han quedado anegados o directamente "desaparecidos", con afecciones a explotaciones agrícolas, y ha denunciado la falta de medios suficientes para hacer frente a una situación que ha calificado de muy compleja.

Según sus datos, más de 300 kilómetros de caminos se encuentran totalmente devastados, lo que supondría una inversión millonaria para su reparación.

Además, ha advertido de que el embalse de Gasset ya no admite más agua, lo que incrementa el caudal del río Bañuelos y agrava la situación en puntos como Malagón o Fernán Caballero mientras no se produzca un alivio completo.