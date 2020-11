LO ACLARAMOS EN UNA ENTREVISTA CON EL DELEGADO PROVINCIAL DE SANIDAD

¿Cuáles son las medidas restrictivas en Nivel 3?

El Delegado Provincial de Sanidad Francisco José García ha asegurado hoy en Onda Cero que la situación sanitaria en la provincia de Ciudad Real, provocada por la crisis de la COVID-19, parece tender a estabilizarse y está muy lejos de los niveles alcanzados en la primera ola de la enfermedad del coronavirus. La presión asistencial es menor, los últimos datos confirman 142 pacientes en los hospitales de la provincia, y aunque existe una mayor carga de trabajo debido al incremento de consultas e ingresos, no ha sido necesario posponer o cancelar actividades programadas, ni consultas ni intervenciones quirúrgicas, por sobre exceso de pacientes COVID. También se ha reducido la mortalidad. En cuanto a las localidades que registran peores datos de contagios por SARS-CoV-2, García ha recordado que son siete los municipios que en estos momentos tienen medidas de nivel 3, las más restrictivas. El delegado de Sanidad en Ciudad Real ha recordado que existen una serie de novedades en cuanto a las disposiciones que establece la autoridad sanitaria en este caso, entre ellas el cierre del interior de los locales de hostelería y restauración, también la obligación de cerrar a las once de la noche y en las terrazas, con un aforo más restringido, no se puede fumar en ningún caso. En este sentido Francisco José García ha informado que ya ha sido necesario intervenir y poner sanciones a algunos empresarios. García ha insistido, una vez más, en recordar que para frenar esta enfermedad es imprescindible que todos asumamos nuestra responsabilidad individual.