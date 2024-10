C-LM comunicará al Gobierno de España que es ilegal instalar un centro de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional va a comunicar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que el aeropuerto de Ciudad Real cuenta con un Plan de Singular Interés que prohíbe la instalación, en esta infraestructura, de un centro de acogida de personas migrantes.

Durante su intervención en la réplica al PP en la sesión vespertina del Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha, García-Page ha indicado que "les habíamos podido decir algo que es elemental, ahí se colocó un aeropuerto con una ley específica, con una legislación específica, con un Plan de Singular Interés que permite unas cosas y prohíbe otras. Si nos hubieran consultado, les hubiéramos dicho verbalmente lo que ahora les vamos a comunicar por escrito, que es el informe de los servicios jurídicos diciendo que esa instalación que se pretende contraviene el Plan de Singular Interés y, por tanto, la legislación vigente en el aeropuerto de Ciudad Real lo contraviene. ¿Puede el Gobierno de España sabiendo que hace algo ilegal saltarse la legislación de Castilla-La Mancha y por las bravas con mecanismos excepcionales hacerlo? Probablemente puede."

"Estoy convencido de que Sánchez no estaba al tanto de las intenciones del ministerio"

El presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estaba al tanto de las intenciones del ministerio dirigido por Elma Saiz en cuanto a plantear la posibilidad de que el aeropuerto de Ciudad Real pueda ser un centro de acogida de inmigrantes. Ha negado que su Gobierno estuviera al tanto de este planteamiento conocido este lunes.

Ha apuntado que, tras ponerse en contacto con organizaciones del Tercer Sector, algunas le han llegado a comparar el planteamiento del Gobierno de España con "el campamento de Giorgia Meloni en Albania".

Con todo, ha indicado que Castilla-La Mancha "siempre colaborará desde una posición unitaria para tratar a los inmigrantes como se merecen".

En este punto, ha recordado cómo se abordó la crisis migratoria de refugiados ucranianos, "ante el que nadie puso problemas y cuya llegada se trató con humanidad".

"Pero si alguien piensa que un centro de inmigrantes en una explotación pensada para la aviación o que llevar a hangares de carga a inmigrantes es la solución, a nosotros no nos lo han explicado", ha indicado.

Incluso ha sugerido que "alguien está empeñado en vestir de torero a la ministra" Elma Saiz; al tiempo que ha abundado en el extremo de que hace unos días mantuvo una reunión en Moncloa con Pedro Sánchez donde no se comentó nada al respecto. "Es ofensivo enterarme por rumores de este problema. Estoy convencido de que el presidente no lo sabía".

Entiende además que "alguien tiene que estar pensando en cancelar estas formas", ya que "alguien intenta hacer las cosas de la peor manera posible, por detrás, de tapadillo". "Alguien no está haciendo bien las cosas y quiero pensar que no es la ministra, y quiero pensar que en este ajo no estaba el presidente del Gobierno. Es evidente que me hubiera comentado algo", ha abundado.