Ciudad Real podrá disfrutar de 130 actividades durante la Navidad

La fecha prevista para la inauguración del alumbrado será el próximo 2 de diciembre a las 19.00 horas en la Plaza Mayor, que tendrá como novedad una “chocolatada” para el público.

Explicaba la alcaldesa que “este año como consecuencia de la crisis energética la iluminación será de18.00 a 23.00 horas, incluidos festivos y puentes. Con respecto a otros años hemos reducido bastante el horario del alumbrado. En años anteriores, los sábados y los puentes era hasta la 01.00 y vísperas de fiesta hasta las 04.00 horas”.

Se van a instalar 1,2 millones de puntos LED y “habrá nuevas calles que no se había iluminado previamente como la calle Mata, Avenida del Torreón, Paseo Pablo Picasso, calle Palma y los jardines de la Puerta de Santa María”.

Además, “se instalarán motivos navideños en distintas plazas de la ciudad, como son la Puerta de Toledo que contará con una figura de cuatro metros, el Paseo Pablo Picasso y un gran árbol navideño en la Plaza Mayor de 25 metros, uno de los más grandes y novedosos de España, solamente existen cuatro similares en todo el país, que incluye casi 40.000 puntos de luz. Además, la fachada del Ayuntamiento será de tecnología RGB”.

Añadía Eva María Masías que “tendremos también un tren que realizará recorridos por la ciudad para disfrutar de la iluminación navideña, gestionada por la Oficina de Turismo. La empresa instaladora y adjudicataria es Iluminaciones Jesús Nazareno S.L.”.

Por otra parte, Antonio Gallego, comentaba que en estas fechas también tiene mucha importancia la práctica deportiva y para ello se van a realizar innumerables actividades, torneos y eventos deportivos como el Trofeo de orientación, que cumple 32 ediciones, escuelas deportivas, se recupera el trofeo de Navidad de natación, el día 23 de diciembre, en el Puerta de Santa María, como novedad se realizará un maratón de fútbol sala, tecnificaciones, clases de zuma y yoguilates; asimismo desde la concejalía de Juventud se llevarán a cabo diferentes actividades en el Espacio Joven y se “recupera Jugarama”.

Toda la información detallada se irá ampliando próximamente en ruedas de prensa y se podrá consultar en las páginas web ciudadrealdeporte.es y espaciojovencr.es.

Respecto a Educación y Cultura, explicaba Nacho Sánchez, que se realizarán numerosas actividades de las que se irán informando como son “Local de Ensayo”, los lunes musicales, que pasan a ser solidarios durante el mes de diciembre, en concreto el día 5 actuará el Coro de Cámara Oretania, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Educativa Madreselva, el día 12 la Coral Universitaria para SOLMAN, y el 19 la Coral Polifónica de Ciudad Real que lo destinará a AFANION.

Una programación cultural intensa que se detallará en una futura rueda de prensa y que incluirá la exposición de los premios López-Villaseñor, conciertos y teatro, entre otras muchas cosas.

En cuanto al Belén Municipal del Antiguo Casino este año presenta “muchas novedades y es el más complejo de cuantos hemos realizado, con la temática Pescador de hombres, con nueva ubicación y técnicamente muy diferente y que se inaugurará el próximo domingo 4 de diciembre”, explicaba el presidente de la Asociación de Belenistas, Antonio Vich, presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real.

También tendrá novedades el belén Napolitano que se pone, desde el año pasado, en la parte baja del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Junto a la alcaldesa también han estado presentes en la rueda de prensa, la presidenta de la Federación de Peñas, Frasi López, cuya asociación ofrecerá las tradicionales migas de fin de año para 4.000 personas, la Hermandad de Pandorgos, la Asociación de Dulcineas que llevará a cabo talleres y otras colaboraciones, miembros de ADACE Castilla-La Mancha, la Agrupación Musical Santo Tomás de Villanueva, el presidente de la Asociación de Factoría de Ideas, representantes de Wolf CR Moto Club y de la empresa de iluminación Jesús Nazareno.

Toda la información al detalle podrá consultarse en la web www.ciudadreal.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real.

PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2022

• PISTA DE HIELO

Del 25 de noviembre al 8 de enero.

Plaza de la Constitución.

Horario: 10:30 a 22:30 horas.

Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• ACTO DE BIENVENIDA A LA NAVIDAD

Ciudad Real da la bienvenida a la Navidad y lo hace con el tradicional encendido de luces y una chocolatada para los asistentes.

2 de diciembre

Plaza Mayor

Horario: 19:00 horas.

Organiza y Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• CARRUSEL INFANTIL

Del 2 de diciembre al 8 de enero.

Plaza Mayor.

Mañanas: 11:00 a 14:00 horas.

Tardes: 17:00 a 22:30 horas.

Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• GRAN BUZÓN REAL

Del 2 de diciembre al 3 de enero

Plaza Mayor

Organiza y Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• PRESENTACIÓN CARTEL DE NAVIDAD

3 de diciembre.

Teatro Municipal Quijano

Horario: 20:00 horas.

Presentador: David Centellas.

Pregonero: Alberto García Reyes

Cartelista: Nuria Barrera

Actuación Musical: Manuel Lombo.

Organiza: Asociación de Belenistas de Ciudad Real.

Colabora: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real

Entrada gratuita hasta completar aforo. Las invitaciones se podrán recoger en la Concejalía Cultura y en el Teatro Quijano 1 hora antes de comenzar el acto.

• BELÉN MONUMENTAL MUNICIPAL “EL PESCADOR DE HOMBRES”

Del 4 de diciembre al 8 de enero.

Sala Carlos Vázquez del Centro Cultural “Antiguo Casino”.

Inauguración día 4 de diciembre a las 12:00 horas

Mañanas: 11:00 a 14:00 horas.

Tardes: 17:00 a 21:00 horas.

Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero se cerrará a las 19:00

El 1 de enero cerrará por la mañana.

Montaje realizado por la Asociación de Belenistas de Ciudad Real.

Los donativos se destinarán a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Ciudad Real (ADACE).

Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y Asociación de Belenistas de Ciudad Real.

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares.

• BELÉN MUNICIPAL “TRONCO DE LA SUERTE”

Del 4 de diciembre al 8 de enero.

Zaguán del Museo “López Villaseñor”.

Domingos y lunes: 10:00 a 13:45 horas.

Martes a Viernes: 10:00 a 21:45 horas.

Sábados: 10:00 a 13:45 y 17:00 a 20:00 horas

Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero CERRADO.

Montaje realizado por la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Ciudad Real (ADACE).

Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real y Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Ciudad Real (ADACE).

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares.

• GRAN MERCADO NAVIDEÑO

Del 5 de diciembre al 4 de enero en Plaza Mayor

Del 5 de diciembre al 6 de enero en Plaza Pilar

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 23:00 horas.

Rincón de juegos navideños en Plaza del Pilar

22 y 23 de diciembre de 18:00 a 19:00 horas., Cuentacuentos de Navidad en Plaza del Pilar

Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real y Factoría de Ideas Europa Eventos S.L.

• IV FERIA ARTESANAL DEL BELÉN

Del 8 al 11 de diciembre.

Venta de artículos para el Belén.

Salón de Actos del Centro Cultural “Antiguo Casino”.

Días 8, 9 y 10 de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas.

Día 11: de 11:00 a 14:00 horas.

Organiza: Asociación de Belenistas de Ciudad Real.

Colabora: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real

• ACTUACIONES DE VILLANCICOS AL BELÉN MUNICIPAL

10 diciembre a las 19:45 h. A cargo de Asociación Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado.

15 diciembre a las 19:30 h. A cargo de Asociación de Coros y Danzas Mazantini de Ciudad Real.

17 diciembre a las 20:00 h. A cargo de la Asociación de Coros y Danzas María José Melero.

Organiza y Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• TREN TURÍSTICO

Del 12 de diciembre al 5 de enero (sólo de mañana)

Horario: 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.

Duración de la ruta: 30 minutos aproximadamente.

Lugar de salida y llegada: Plaza del Pilar

Recorrido:

Plaza del Pilar, Juan II, Postas, Prado, Pasaje Pérez Molina, Caballeros (hacia la izquierda), Plaza del Carmen, Estación Vía Crucis, Estrella, Ángel, Plaza de Agustín Salido, Jacinto, Rosa, Camarín, Paseo del Prado, Pasaje Pérez Molina, Caballeros, Calatrava, Paloma, Ruiz Morote, Plaza de San Francisco, Juan Caba, Ciruela, Plaza del Pilar

• MÚSICA EN DIRECTO

Música en directo los días 15, 16, 17, 23, 29, 30 de diciembre, 2 y 3 de enero.

Plaza Mayor.

Tardes 18:30 a 20:30 horas.

Organiza y Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• CONCIERTO SOLIDARIO DE VILLANCICOS

Cantando a la Navidad: JOANA FERNANDEZ

15 de diciembre.

Teatro Municipal Quijano.

20:30 horas.

Organiza: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real

Concierto a beneficio de Caritas de la Parroquia de San Pedro y las Hermanas de la Cruz.

Donativo: 6 €. Anticipada.

8 € en taquilla.

• GLOBO CAUTIVO

17 de diciembre

Explanada C/ Mar Caribe (detrás del gimnasio Go Fit))

De 16:00 a 18:00

12 € por persona

Información y reservas: Tfno. 608 39 20 56

Organiza: Concejalía de Promoción Turística del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• PASACALLES NAVIDEÑO “AGRUPACIÓN MUSICAL STO. TOMÁS DE VILLANIUEVA”

17 de diciembre.

De 18,00 a 20,00 horas.

Organiza: Agrupación Musical Sto. Tomas de Villanueva.

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real

Recorrido:

Plaza de los Mercedarios, Pasaje de la Merced, Toledo, Feria, Postas, Alfonso X, Plaza Cervantes, Plaza del Pilar, General Aguilera, Plaza Mayor.

• PAPANOELADA “Ruta de Papa Noel en moto”

17 de diciembre

Concentración: Plaza Puerta de Toledo a las 17:30

Salida: 19:00 horas.

Organiza: Wolf CR Moto Club.

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Recorrido:

Puerta de Toledo, C/ Paloma, C/ Libertad, C/ Pozo Concejo, Avd. Torreón, C/ Palma, Plza. San Francisco, C/ Ciruela, Pasaje de la Pandorga, C/Postas, C/ Reyes, Jardines del Prado.

• VILLANCICOS NAVIDEÑOS “NAVIBRASS”

22 de diciembre.

Templete Jardines del Prado.

18:30 horas.

Organiza: Conservatorio de Música de Ciudad Real, departamento viento metal y percusión.

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real.

• TALLERES INFANTILES

“Preparando la cena de Navidad y Recibiendo a los Reyes Magos”

23 de diciembre y 3 de enero

De 17:30 a 19:30 horas.

Sótano Centro Cultural Antiguo Casino

Organiza: Asociación de Dulcineas y Damas de Ciudad Real

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real

• CARTEROS REALES

28, 29, 30 de diciembre y 2, 3 de enero de 17:00 a 20:30 horas.

Delante del Buzón Real en Plaza Mayor

Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real y Factoría de Ideas Europa Eventos S.L.

• MIGAS FIN DE AÑO

31 de diciembre.

13:00 horas

Plaza Puerta de Toledo.

Organiza: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real y Federación de Peñas “Alarcos”

Patrocina: Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real

• CABALGATA DE REYES

5 de enero.

18:30 horas, salida desde el Parque de Gasset.

19:45 horas, llegada prevista al Ayuntamiento.

RECORRIDO:

Puerta de Alarcos, Alarcos, Plaza del Pilar, Ramón y Cajal, General Rey, Mata, Pozo Concejo, Avda. del Torreón, Palma, Plaza de San Francisco, Ruiz Morote, Carlos Vázquez y Plaza Mayor.

Los Reyes Magos se bajarán de sus carrozas en la esquina de calle Ruiz Morote, recorriendo a pie, la calle Carlos Vázquez hasta llegar a Plaza Mayor.

Sus majestades los Reyes, depositarán sus caramelos en todos los colegios de la ciudad y pedanías, para todos los niños de Infantil y Primaria.

Algunas actividades pueden sufrir variaciones.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN NAVIDAD

15 de diciembre. XXXII Trofeo de Navidad de orientación en el Parque de Antonio Gascón. 09.00 horas.

17 de diciembre. Campeonato patinaje artístico en el Pabellón Príncipe Felipe. De 09.00 a 14.00 horas.

17 de diciembre. Concentración regional de esgrima Sala Quijote Arena. De 11 a 18.30 horas.

18 de diciembre. XXV Navidad de Karate Shotokan. Pabellón Rey Juan Carlos I. De 09.00 a 14.00 horas.

18 de diciembre. XLVII edición del Concurso de Navidad de pesca en el Embalse del Vicario. De 08.00 a 14.00 horas.

18 de diciembre. I Campeonato de Navidad de petanca. Pista de Petanca. C.D.S. De 09.00 a 18 horas.

18 de diciembre. Torneo americano de pádel. Pistas cubiertas del C.D.S. De 10.30 horas a 13.30 horas.

19 y 20 de diciembre. Día Escuela de balonmano Caserío. Pabellón Rey Juan Carlos I. De 16 a 18 horas.

20 de diciembre. Día Escuela de balonmano Alarcos. Pabellón Quijote Arena. De 16 a 19.00 horas.

20 de diciembre. Día Escuela de Pádel. Pistas cubiertas C.D.S. De 16 a 20 horas.

22 de diciembre. Día Escuela de tenis. Pistas Rey Juan Carlo I. De 16.00 a 20.00 horas.

22 de diciembre. Día Escuela de patinaje. Pistas cubiertas Rey Juan Carlos I. De 17 a 18.00 horas.

23 de diciembre. Trofeo de Navidad de natación en la piscina Puerta de Santa María. De 09.00 a 14.00 horas.

26 de diciembre. Torneo de Navidad de ajedrez. Casa de la Ciudad. De 09.00 a 14.00 horas.

Del 26 al 30 de diciembre. Espacio en JUGARAMA. Recinto ferial. De 17.00 a 21.30 horas.

Del 27 al 30 de diciembre y del 3 al 5 de enero DIVERNAVIDAD. En el Pabellón Príncipe Felipe. De 09.00 a 14 horas. www.ciudadrealdeporte.es a partir del 01/12.

28, 29-diciembre y 3,4-enero. Clases de zumba y “Yoguilates”. Pabellón Puerta de Santa María. 9,30 y 11 horas. Link http://activ.ayto-ciudadreal.es/CIG/. a partir del 01/12.

27 de diciembre. Mañanas del basket. Pabellón Puerta de Santa María. De 09 a 14.00 horas.

Del 27 al 30 de diciembre. Tecnificación E.M.F.B. Campos de fútbol Rey Juan Carlos I. De 9,30 A 13,30 horas.

Del 27 al 29 diciembre y 3 al 4 de enero. Tecnificación Escuela de balonmano Caserío. Pabellón el Parque. De 09.00 a 14.00 horas.

Del 27 al 29 de diciembre y 3 al 5-enero. Tecnificación Escuela de patinaje. Pistas cubiertas del Rey Juan Carlos I. De 10 a 14 horas.

Del 27 al 29 diciembre. Tecnificación Escuela Balonmano Alarcos. Pabellón Rey Juan Carlos I. De 09.00 a 14.00 horas.

28 de diciembre. Trofeo aficionado absoluto Sub-16 T. de mesa. Quijote Arena. De 17.00 a 21.00 horas.

31 de diciembre. Carrera del Pavo. Parque de Gasset. De 10,30 a 13,30 horas.

03 de enero. Torneo federado de tenis de mesa. Sala Quijote Arena. De 17 a 21 horas.

07 de enero. Trofeo Manolo Moreno. Campo 2 Polideportivo Rey Juan Carlos I. De 09 a 14 horas.

07 de enero. Partido benéfico de balonmano a favor de la Asociación Contra el Cáncer. Quijote Arena. 18.00 horas.

07 de enero. Encuentro Calatravo de esgrima histórica. Pabellón Rey Juan Carlos I. De 9 a 14 horas.

07 de enero. Maratón de fútbol sala. Pabellón Príncipe Felipe. De 09 a 24 horas. Más información www.ciudadrealdeporte.es a partir del 01/12.

07 de enero. Torneo 3 X 3 Baloncesto. Pabellón Puerta de Santa María. De 09 A 14 horas. Mas información www.ciudadrealdeporte.es a partir del 01/12.