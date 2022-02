Ciudad Real comienza su carnaval con el humor y los chistes de Fontecha y Suko

Comenzaba el acto, que ha contado con una representación de todos los grupos municipales, con unas palabras de la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, que destacaba que “el Carnaval forma parte de la identidad de la ciudad a través del desfile del Domingo de Piñata, y aunque no sea un territorio donde abunde la máscara callejera, sirve para reunir a miles de personas en un desfile declarado de Interés Turístico Regional y que recuperamos para burlar las dificultades, porque tenemos ganas de reírnos y recuperar cierta normalidad, a pesar de seguir contando con impedimentos por culpa de la pandemia”.

Pedía la primera edil que se viviera el carnaval “con responsabilidad, porque desde la responsabilidad podemos vivir estos días con alegría, con jolgorio, burla y disfraces”.

Los pregoneros | OC

Daba paso Masías a los pregoneros del Carnaval, Sergio González Suko y a Dani Fontecha, que han hecho un recorrido, desde el humor, por toda la ciudad refiriéndose a las infinitas rotondas que existen con incontables elementos que les han causado curiosidad, como las estatuas que adornan la entrada por la carretera de Toledo y que parecen indicar que se llega a “Jurassic park”, o la disposición de un helicóptero torcido en otra.

También han comentado la excelencia de nuestras tapas que demuestran “que sin duda debe haber algo de obsesión por la comida por su variedad y tamaño”, desde luego una ciudad, comentaban con ironía “no apta para veganos”.

Fontecha y Suko mostraban su alegría por poder estar en el “Carnaval 2022 de Ciudad Real que seguramente tenía pensado elegir a unos pregoneros guapos y elegantes, pero no había dinero y por eso nos han llamado”. También ha habido un momento para la magia con el mago Daniel Rodríguez.

"El culo de la Manola" también actuó | OC

Terminaban su pregón proclamando “Viva el Carnaval de Ciudad Real” y haciendo un homenaje al que fuera concejal de Festejos, Ramón Barreda, que ha fallecido recientemente, leyendo una de sus famosas coplillas dedicadas al Carnaval en la que se decía “hoy parece que es normal y a mí me asombra y me inquieta, que se quite la careta gente que fue principal, hay mucho artista locuaz, pero no me hace gracia, que tiemble la democracia detrás de algún antifaz”.

El acto concluía con la actuación de la chirigota “El culo de la Manola” de Daimiel.

El domingo 27 de febrero los pregoneros Fontecha y Suko también estarán presentes en el concurso local de murgas y comparsas que se llevará a cabo en la Plaza Mayor, si el tiempo lo permite, desde las 12.00 horas.