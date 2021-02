La científica Gloria Patricia Rodríguez recibirá el Premio “Empoderamiento y Liderazgo 2021” de Ciudad Real

Rodríguez Donoso, Doctora en Ciencias Químicas, es una científica empoderada, comprometida con el cambio y la transformación social, con la ruptura de estereotipos relacionados con la ciencia e impulsando las vocaciones en carreras universitarias relacionadas con las ingenierías y las ciencias.

“Deseo que las niñas pueden elegir lo que quieran, que no se pongan límites, que abran los ojos y se muevan, que sean activas, que pueden participar en el desarrollo del mundo tecnológico en el que vivimos, y esto también lo pueden hacer desde las ciencias y la ingeniería. Si no están en las aulas no estarán en los puestos en los que se toman decisiones”, son algunas de las reflexiones de la premiada.

En 2019 fue la primera Catedrática de Universidad de la Universidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos de la Escuela de Ingeniería Industrial de Ciudad Real.

Gloria es la coordinadora del proyecto “Mujeres ingeniosas: La Ingeniería en femenino” un proyecto novedoso cofinanciado durante 2019 y 2020 de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y que se ha convertido en un referente nacional. Este proyecto multidisciplinar tiene como objetivos principales visibilizar el trabajo realizado por inventoras, tecnólogas e ingenieras reconociendo sus aportaciones a la sociedad, y crear referentes femeninos de la Ingeniería y de las ciencias en general, para aumentar las vocaciones de niñas y adolescentes, dándolo a conocer en el mundo rural con el apoyo de la Red de Centros de la Mujer de la región.

Su liderazgo queda patente al conseguir involucrar en el proyecto a un gran número de personas, entre el profesorado de las distintas facultades de la UCLM, el Colegio de Ingenieros Industriales, la Consejería de Igualdad y del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real, entre otros.

El proyecto se expuso por primera vez en la Biblioteca Pública del Estado “Isabel Pérez Valera” de Ciudad Real, e inaugurado por la reconocida ingeniera biomédica Maria Vallet Regí. También se ha expuesto en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, siendo inaugurada allí por Ministro Pedro Duque. Toda la información sobre el proyecto se puede revisar en la página web https://mujeresingeniosas.es.

Junto al Centro Local de la Mujer y el Ayuntamiento de Ciudad Real, fue la promotora de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 Febrero) realizando actividades en torno a este día. Por ejemplo en 2018 se llevó a cabo la exposición “Mujeres Científicas, ¿Qué sabes de ellas?”; en 2019 y 2021 se grabaron entrevistas a científicas del Campus de Ciudad Real, y en el 2020 se organizó la visita a 29 laboratorios, donde científicas recibieron e hicieron pequeños experimentos a 550 escolares de Educación Primaria.

El premio “Empoderamiento y Liderazgo” se lo entregará la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, en el transcurso de un acto que se celebrará el lunes 8 de marzo en el Centro Cultural Antiguo Casino.