Caballero cree que no peligra el pacto PSOE y Cs en Ciudad Real

En una rueda de prensa, Caballero ha señalado que "honestamente" no cree que este pacto esté en peligro después de que el concejal de Ciudadanos, Pedro Maroto, rompiera la disciplina de voto en el último pleno del año celebrado en el Consistorio ciudadrealeño en el que se votaban los presupuesto municipales.

Caballero ha comentado que "lo que tiene valor es haber sido capaces de gestionar un pacto que prácticamente es inédito fuera de Castilla-La Mancha, y haberlo hecho con resultados positivos para los ciudadanos y para la ciudad".

El líder socialista ha señalado, incluso, que "poco ha pasado" hasta ahora en los distintos sitios donde Ciudadanos gobierna en coalición con otras formaciones políticas.

"Yo no le doy importancia al hecho de la excepción puntual de este concejal, creo que tiene que continuar sin ningún tipo de sanción, lo digo honestamente, pero no me corresponde a mí, sino al otro partido político decirlo", ha opinado.

A lo que ha añadido: "Quedan cinco meses de legislatura, y se trata de demostrar que se puede gobernar Ciudad Real desde el centro izquierda, y con un proyecto alternativo a lo que ha sido la derecha tradicional, rancia y ineficaz que ha gobernado esta ciudad durante 20 años pasados".

Caballero ha aconsejado a la formación naranja que "pase página" y que se centre en lo importante que es gestionar la ciudad con el Partido Socialista, que está resultando muy eficaz y muy eficiente para la ciudad y para los ciudadanos".