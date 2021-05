Actos litúrgicos y el festival de folclore para celebrar la Romería de Alarcos

Triduo y misa en la Iglesia de San Pedro y el festival en el auditorio de La Granja

Ciudad Real celebrará la Romería de Alarcos este próximo fin de semana, pero no será como viene siendo tradicional. Ya en 2.020 no se pudo organizar actos debido al coronavirus, pero en este 2.021 el Ayuntamiento ha optado por un gesto para que los ciudadanos puedan venerar a la copatrona de la capital aunque no será en la ermita de Alarcos.