Los abogados del turno de oficio de Ciudad Real secundan la huelga y convocan una concentración este viernes

Entre otras cosas, estos profesionales reivindican retribuciones dignas y de la totalidad de las actuaciones realizadas, actualización de estas pagas conforme al IPC, el abono de los costes y la cotización a la Seguridad Social.

El coordinador de la huelga en Ciudad Real, Juan Manuel Lumbreras, lamenta que son ellos los que se hacen cargo de los costes de gasolina, teléfono o fotocopias y llama la atención que mientras que estos letrados cobran 2,50 euros la hora, a un médico, por el mismo trabajo y tiempo, le abonan 25 euros.

Y es que, según ha lamentado Lumbreras, el Ministerio de Justicia no considera como trabajadores suyos a los abogados y procuradores de oficio. Son como autónomos a los que el ministerio no les paga, sino que les indemniza, y subraya que muchas actuaciones que realizan estos trabajadores no se les abona porque no están baremadas.

También piden la regulación jurídica del profesional del turno de oficio, el derecho a la conciliación y a la formación gratuita o el reconocimiento de la condición de autoridad. En la provincia son unos 300 los abogados que hay de turno de oficio.

Juan Manuel Lumbreras asegura que la huelga está teniendo un seguimiento masivo y son muchos los juicios programados que se están suspendiendo.