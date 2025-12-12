Abilio Martínez, obispo de Ciudad Real: "La Iglesia es probablemente la institución que más está intentando que no ocurran casos de pederastia"

El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero donde ha hablado de varios asuntos relacionados con la Iglesia Católica. Lleva dos meses y medio al frente de la Diócesis de la provincia, tomó posesión de su cargo el pasado 27 de septiembre.

Sobre los casos de pederastia en la Iglesia, Martínez recuerda que desde hace tiempo hay protocolos en las diócesis para que no ocurran estos episodios y se puso en marcha el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (PRIVA).

También se está dando formación a sacerdotes y seminaristas para intentar que estas situaciones no se produzcan. Asegura que probablemente la Iglesia “sea la institución en el momento que más está intentando que esto no ocurra y que no vuelva a ocurrir”.

Ley del Aborto y exención del IBI

En cuanto al aborto y a la ley española que la ampara, el obispo de Ciudad Real defiende la vida desde el momento de la concepción y considera que las mejores normativas “son las que favorecen la vida”.

Abilio Martínez también se ha referido a la exención del pago del IBI por parte de la Iglesia Católica. Recuerda que ello es debido a una ley de mecenazgo en la que hay otras confesiones religiosas, asociaciones y fundaciones que tampoco pagan este impuesto.

El obispo señala que si esta ley se modifica, la Iglesia pagaría el IBI, pero señala que también lo debería abonar el resto de entidades que están exentas.

El obispo de Ciudad Real ha visitado las instalaciones de Onda Cero Ciudad Real | OC

Ciudad Real, líder en la casilla a favor de la Iglesia en la renta

Por otro lado, Abilio Martínez aplaude que Ciudad Real sea, un año más, la provincia de España donde más se marca la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Un dato que el obispo ya sabía de años anteriores y que reconoce le ha llamado la atención.

“Es importante no solo por el dinero, sino sobre todo por lo que significa de cariño hacia la iglesia en Ciudad Real”, señala el obispo.

19 seminaristas en Ciudad Real y Semana Santa

Reconoce Martínez que hay preocupación por el descenso en el número de vocaciones sacerdotales aunque el seminario Ciudad Real cuenta actualmente con 19 seminaristas, “una buena proporción”, dice Abilio Martínez, quién también ha mostrado su satisfacción porque ha visto curas jóvenes en esta provincia.

Respecto a la Semana Santa de Ciudad Real, que está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, el obispo el hecho de que tenga esta declaración lleva consigo un cuidado mayor. Señala que en 2026 verá como transcurre la Semana de Pasión, “estoy expectante porque me han dicho que es bonita y que hay mucha implicación de los cofrades” y ha mostrado su apoyo para que las procesiones sean dignas.

Y en cuanto a la Casa Sacerdotal de Ciudad Real, Abilio Martínez afirma que las obras están ya culminando y llegando a su final, al menos en el interior del edificio para facilitar su habitabilidad para los sacerdotes que se jubilan, y espera que ya se pueda abrir cuando pasen las fechas navideñas.