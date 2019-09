Un pregón taurino de Ciudad Real lleno de "pasión y oro"

El Antiguo Casino de Ciudad Real acogió ayer el pregón taurino, organizado por el Ateneo Taurino Manchego, como antesala de los festejos de toros que se van a celebrar con motivo de la Feria de Agosto. El pregonero, Víctor Dorado, ofreció un pregón lleno de "pasión y oro" ante una nutrida presencia de personas que no quisieron perderse este acto, entre ellas, varios concejales, el Pandorgo y la Dulcinea. Aquí pueden ver el pregón completo de Víctor Dorado

De pasión y oro

Así fué el terno que escogió, y lució, D. Víctor Dorado Prado para hacer su presentación ante la Ciudad Real taurina para pregonar la feria 2019 en honor a nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Prado.

Pasión que nos transmitió, y emocionó, a todos los presentes con la plaza llena y espectante aunque con la certeza que D. Víctor no hace el paseíllo sin haber estado metido en el campo preparando la ocasión. Y a fe que consiguió su propósito. Magnífico pregón. Sí señor. Enhorabuena.

Pasión en la alabanza a la Patrona y titular de la feria. Pasión en el recuerdo a su tutor taurino, Curro Guadiana. Pasión en la semblanza a Reina Rincón, dónde las lágrimas brotaron sin poder, ni querer, evitarlas. Pasión en la defensa de la Fiesta ante los ataques que viene sufriendo. Pasión en el amor a la Fiesta desde el alma del toro. Pasión que le brotaba por todos y cada uno de los poros de su piel y nos regalaba generosamente a todos los presentes.

...y de oro. De oro por generoso, por ese recuerdo a todos aquellos que están en una situación precaria de salud y en la que pidió a nuestra Patrona les eche un capote con el que poder hacer un quite. De oro al acordarse en su relato, de las ganaderías de la provincia y ponerlas en el valor que se merecen. De oro por no olvidarse de los paisanos hombres de cuadrilla, pilares también de la Fiesta y no siempre reconocidos. De oro al recordar todos y cada uno de los espadas activos y retirados.

No escapó a la memoria las personas que nos acompañan desde el tendido más allá del reloj y las que año tras año, feria tras feria, abonados, compañeros de tendido y amigos, ocupan su parcela de piedra para contemplar la que, en boca de García Lorca, es la fiesta más culta que existe en el mundo.

Gracias D. Víctor por compartir tus sentimientos con tu ciudad y que la Virgen del Prado, de la que eres ejemplo de hijo, te guíe en tus pasos y te ilumine en los momentos de oscuridad. Un abrazo.

No quiero olvidarme de felicitar al Ateneo Taurino Manchego, con D. Antonio Espadas, su presidente, a la cabeza, por su extraordinaria organización y a D. Juan Luís Huertas por su emotiva presentación.