El obispo de Ciudad Real D. Abilio Martínez, bendice las instalaciones de Onda Cero Ciudad Real
El Obispo de Ciudad Real, Don Abilio Martínez ha bendecido este jueves las instalaciones de la emisora de Onda Cero Ciudad Real, en el año en el que estamos celebrando nuestro 90 aniversario. En la visita, el Señor Obispo, ha saludo al equipo de la emisora, y ha aprovechado para conocer de primera mano las instalaciones y charlar en el programa 'Mas de uno Ciudad Real', donde ha hablado de cuestiones como la pederastia, el aborto, la Semana Santa ciudadrealeña o la X en la Declaración de la Renta, celebrando que Ciudad Real sea la provincia con el mayor porcentaje de contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia, en la declaración de la renta.