ENTREVISTA EN EL PROGRAMA 'MAS DE UNO CIUDAD REAL '

El obispo de Ciudad Real D. Abilio Martínez, bendice las instalaciones de Onda Cero Ciudad Real

El Obispo de Ciudad Real, Don Abilio Martínez ha bendecido este jueves las instalaciones de la emisora de Onda Cero Ciudad Real, en el año en el que estamos celebrando nuestro 90 aniversario. En la visita, el Señor Obispo, ha saludo al equipo de la emisora, y ha aprovechado para conocer de primera mano las instalaciones y charlar en el programa 'Mas de uno Ciudad Real', donde ha hablado de cuestiones como la pederastia, el aborto, la Semana Santa ciudadrealeña o la X en la Declaración de la Renta, celebrando que Ciudad Real sea la provincia con el mayor porcentaje de contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia, en la declaración de la renta.

Consoli Romero

Ciudad Real |

Don Abilio Martínez con el equipo de Onda Cero Ciudad Real
Don Abilio Martínez con el equipo de Onda Cero Ciudad Real | Onda Cero
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer