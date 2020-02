Consumo atendió en Ciudad Real más consultas y tramitó menos reclamaciones en 2019

La Concejala de Consumo, Ana Belén Chacón, ha presentado esta mañana la Memoria de este servicio correspondiente al año pasado destacando cómo “cuantas más consultas tengamos, el ciudadano va a esta mejor informado y mejor preparado a la hora de adquirir un producto y por lo tano va a ver menos problemas, menos quejas y posteriormente menos denuncias, por lo que el que las consultas estén subiendo es bueno, y que el ciudadano haba uso del servicio de consumo es una buena referencia y es una buena nota”.

Entre las cuestiones que más se consultan y en las que hay mayor número de reclamaciones se encuentran las comunicaciones, los suministros eléctricos, reparación de electrodomésticos, bancos, reparaciones de vehículos y agencias de viajes. Además se han incorporado este año algunas quejas en el ámbito del juego, por reclamaciones de premios que no les llegan.

La concejala detallaba que en materia de telecomunicaciones, “lo que más reclaman son los mensajes que no son solicitados, las tarificaciones que no son correctas, cuando no llegan los politonos damos a aceptar, y no es sólo el politono, sino que estamos aceptando un contrato de un año…, el cobro de tarifas distintas a las contratadas, o el cobro de servicios que no se han contratado”.

En energías eléctricas se reclaman las facturaciones estimadas siempre que haya contador o los costes de la luz. En materia de agencias de viajes sobre todo son por cancelaciones o por hoteles con categorías inferiores. Y en el sector bancario, las clausulas suelo, las hipotecas, comisiones y gastos de cancelación de cuentas corrientes.

Chacón reconocía que desde Consumo “siempre lo que intentamos es mediar para que las cuestiones no lleguen a más, y que no haya que sancionar. Estamos poniendo de acuerdo y mediando en estos conflictos entre la empresa y los ciudadanos, solucionarlo y que no lleguen una reclamación, que no tenga que ir a más”.

Además se realiza una labor inspectora en esta materia y a lo largo del pasado año se llevaron a cabo 10.538 actuaciones, de las cuales 119 fueron campañas programadas por la Junta, 157 actuaciones de oficio, 171 en ferias, verbenas y eventos, 555 en el mercadillo, y 9.536 por las redes de alerta.

Además durante el año pasado se llevaron a cabo actividades de información a la ciudadanía en general sobre el Real Decreto 293/2018 de reducción de bolsas de plástico, folletos divulgativos sobre garantías, reparación de electrodomésticos y juguetes, una campaña de ahorro del agua y sobre la eficiencia energética.

En la actualidad el Mercado Municipal cuenta con 68 puestos o casetas, de los cuales hay 21 libres y 47 están ocupadas. En el Mercadillo Municipal de los sábados están ocupados 155 puestos, de los que 118 son de polivalencias y 37 de alimentación. En materia de venta ambulante, el año pasado se autorizaron 3 licencias para venta de velas fiestas patronales, 16 licencias para flores y 1 de frutos secos, 4 licencias para la venta de caridades en San Antón y San Blas y 2 autorizaciones para la venta de castañas asadas.

El Servicio también ha llevado a cabo actividades formativas y de educación como la charla sobre “transformación de alimentos del campo a la mesa” y visita al Mercado Municipal de Abastos del alumnado del CEIP Carlos Eraña, una charla sobre la “gestión de economía doméstica” en el Centro Social de Larache, donde también se impartió una charla sobre “ahorro energético en el hogar”, un cuentacuentos en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, o la charla de la nutricionista Blanca Calatayud en el Museo López-Villaseñor.

Aprovechando la celebración de Jugarama, se llevó a cabo en colaboración con la Concejalía de Igualdad una campaña de juegos y juguetes no sexistas para concienciar y sensibilizar de la presencia de estereotipos de género y de su correspondiente influencia en la educación de niños y niñas.