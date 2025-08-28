Trofeo de Liga Femenina Endesa

El Trofeo de la Liga Femenina Endesa traerá baloncesto de élite a Alcázar de San Juan con Movistar Estudiantes y Hozono Global Jairis

Daniel López

Esta mañana se ha presentado en Alcázar de San Juan el Trofeo de la Liga Femenina Endesa que se celebra en el pabellón Antonio Díaz-Miguel el día 6 de septiembre. Un encuentro en el que se enfrentan dos equipos de alto nivel nacional como Hozono Global Jairis, de Murcia, y Movistar Estudiantes, de Madrid.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Este evento de la máxima categoría del baloncesto nacional, enmarcado dentro del programa de la Feria y Fiestas de la localidad, va a contar con grandes jugadoras. Así lo asegura José Esteban Gálvez, presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha: “Vamos a poder ver jugadoras de primer nivel. Desde Aina Ayuso, que ha sido la mejor jugadora nacional de la liga española este año, a Juana Camilión, por Estudiantes, que es una subcampeona olímpica del 3x3”.

Un partido que tiene los objetivos principales de promocionar el baloncesto, impulsar el deporte femenino y acercar la élite deportiva a la región. Especialmente, asegura, en una ciudad como Alcázar de San Juan, con gran afición a este deporte, y con razón de que Castilla-La Mancha no tenga ningún equipo en la gran élite del baloncesto femenino.

Las entradas ya están a la venta en la web de la federación con un precio general de 4 euros y un aforo máximo de en torno a 1.500 personas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer