El Trofeo de la Liga Femenina Endesa traerá baloncesto de élite a Alcázar de San Juan con Movistar Estudiantes y Hozono Global Jairis

Este evento de la máxima categoría del baloncesto nacional, enmarcado dentro del programa de la Feria y Fiestas de la localidad, va a contar con grandes jugadoras. Así lo asegura José Esteban Gálvez, presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha: “Vamos a poder ver jugadoras de primer nivel. Desde Aina Ayuso, que ha sido la mejor jugadora nacional de la liga española este año, a Juana Camilión, por Estudiantes, que es una subcampeona olímpica del 3x3”.

Un partido que tiene los objetivos principales de promocionar el baloncesto, impulsar el deporte femenino y acercar la élite deportiva a la región. Especialmente, asegura, en una ciudad como Alcázar de San Juan, con gran afición a este deporte, y con razón de que Castilla-La Mancha no tenga ningún equipo en la gran élite del baloncesto femenino.

Las entradas ya están a la venta en la web de la federación con un precio general de 4 euros y un aforo máximo de en torno a 1.500 personas.