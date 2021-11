Socuéllamos rinde homenaje a las víctimas del Covid-19

El Ayuntamiento de Socuéllamos ha celebrado este puente un acto de homenaje a todas las personas fallecidas durante la pandemia que ha tenido lugar en el Cementerio Municipal de San Javier.

En este respetuoso evento se ha descubierto un monolito donado por la empresa socuellamina ‘Mármoles Izquierdo’ acompañado por una obra del escultor local Óscar Salmerón adquirida por el Ayuntamiento que bajo la inscripción “En memoria de las víctimas del Covid-19 y en solidaridad con sus familias, amigos y compañeros que sufrieron en soledad su despedida” honra a todos aquellos que se marcharon por culpa de la pandemia.

María Francis Collado, en representación de los familiares y amigos de los fallecidos, ha tomado la palabra para señalar que “aunque todas las pérdidas siempre son dolorosas, las muertes por Covid lo han sido más, ya que no han permitido despedirse de los que ya no están”. Igualmente, ha pedido “responsabilidad y cuidado” a todos los ciudadanos, ya que la pandemia “aún no ha pasado”.

En este emotivo acto, que ha estado abierto a toda la población que quisiera asistir hasta alcanzar el límite del aforo, la alcaldesa, Elena García, ha calificado éste “como un acto que nunca quisiéramos celebrar, sin duda uno de los más difíciles” y ha afirmado que “es momento de rememorar y agradecer a todos los que juntos luchamos contra esta horrible pandemia y rendir tributo a aquellos que nos dejaron y cuyo recuerdo permanecerá siempre con nosotros”.

La primera edil ha agradecido, especialmente, al “los trabajadores, directiva, y usuarios de la Fundación Carmen Arias y de la asociación Afymos; a los empresarios y comercios que arrimaron el hombro para seguir adelante; a Mármoles Izquierdo por su donació; a las fuerzas y cuerpos de seguridad, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, y otras asociaciones que nunca dejaron a nadie atrás; al personal sanitaor; a los trabajadores que no abandonaron sus puestos de trabajo para que tuviéramos los servicios básicos a nuestra disposición; profesores y maestros; y cientos de manos anónimas que, con sus manos, elaboraron equipos de protección para mantenernos a todos a salvo”.

El acto estuvo presidido por los párrocos de Socuéllamos, Juan Pedro Andújar y Rafael Ruíz, quienes ha invitado a todos los asistentes a orar por las almas de aquellos que hemos perdido “sin poder tener una despedida digna”, y ha sido acompañado musicalmente por el ‘Dúo Fadas’ de violín y guitarra quienes han interpretado piezas como el ‘Ave Maria’ de Schubert.