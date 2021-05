La Piscina Municipal de Herencia abrirá sus puertas el próximo 28 de junio

El Ayuntamiento de Herencia, a través de su Concejalía de Deportes, ha hecho pública la apertura de la Piscina Municipal para el próximo 28 de junio y se prolongará hasta el 12 de septiembre, en horario de 12:30 a 19:45, de lunes a sábado; de 12:30 a 20:15 los sábados y de 11:00 a 20:15 los domingos.

Durante los últimos meses se han venido realizando una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar y modernizar la instalación en general, puliendo aquellos desperfectos que venían haciéndose cada vez más evidentes en los últimos años.

De este modo, algunas de estas actuaciones han consistido en la sustitución del suelo de la zona de playa y el del gresite interior de los vasos y se ha mejorado el sistema de canalización y tuberías de la depuradora. Aparte de esto, los usuarios verán diferencias en la distribución de la instalación, y es que la piscina pequeña se ha unificado con la mediana, aprovechando este cambio para hacer este vaso accesible a aquellos usuarios con movilidad reducida.

Además, otras ejecuciones realizadas han sido la reducción del volumen de agua del vaso grande, con la disminución del fondo de la misma y la creación de una zona de juegos y chapoteo para los más pequeños anexa a lo que antiguamente era el vaso pequeño.

El alcalde de la localidad, Sergio García-Navas indicaba estos días que “los herencianos y herencianas podremos seguir presumiendo como hasta ahora de nuestra Piscina Municipal, ya no solo por las zonas verdes y entorno general de la instalación, si no también por sus zonas de agua y funcionalidad”. Además las obras traerán otros beneficios que a simple vista quizá no se tengan en cuenta, y es que “para este equipo de Gobierno es fundamental que, una vez aprobado el proyecto, se pudiera mejorar la experiencia de este recinto de aquellos usuarios con movilidad reducidad y posibilitar, con los cambios introducidos, un importante ahorro de agua”.