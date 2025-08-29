Conciertos Dani Fernández en Alcázar de San Juan

Los Galván serán los teloneros de Dani Fernández en la Feria de Alcázar de San Juan

Daniel López

Se acaba de anunciar que Los Galván serán los teloneros de los dos conciertos que va a dar Dani Fernández los días 2 y 3 de septiembre con motivo de la Feria y Fiestas de Alcázar de San Juan.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

El grupo musical de rock local Los Galván van a preceder los conciertos de Dani Fernández, siguiendo con la apuesta que tenía el ayuntamiento de amparar el talento alcazareño. Así lo explica Rosa Melchor, alcaldesa de la localidad: “Estoy empeñada en que todos los vecinos y vecinas de Alcázar con talento sean profetas de su tierra. Y esta feria va a estar, como siempre, con los brazos abiertos a todos los que quieran acompañarnos, pero con muchísimo sabor alcazareño y mucha identidad. Los teloneros de Dani van a ser “Los Galván”, nuestros Galván”.

De esta manera, ha confirmado también que las puertas del evento se abrirán en torno a las 19:00 y 19:30 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer