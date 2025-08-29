Los Galván serán los teloneros de Dani Fernández en la Feria de Alcázar de San Juan

El grupo musical de rock local Los Galván van a preceder los conciertos de Dani Fernández, siguiendo con la apuesta que tenía el ayuntamiento de amparar el talento alcazareño. Así lo explica Rosa Melchor, alcaldesa de la localidad: “Estoy empeñada en que todos los vecinos y vecinas de Alcázar con talento sean profetas de su tierra. Y esta feria va a estar, como siempre, con los brazos abiertos a todos los que quieran acompañarnos, pero con muchísimo sabor alcazareño y mucha identidad. Los teloneros de Dani van a ser “Los Galván”, nuestros Galván”.

De esta manera, ha confirmado también que las puertas del evento se abrirán en torno a las 19:00 y 19:30 horas.