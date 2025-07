La feria de Pedro Muñoz apuesta por la tradición, el día y el reconocimiento local

Se trata de una celebración donde desde el ayuntamiento van a hacer una apuesta muy importante para seguir conservando la esencia de la festividad. En este sentido, como comenta Alberto Lara, alcalde de Pedro Muñoz, se va a conservar la columna vertebral de festejos con las clásicas corridas de toros o las típicas muestras gastronómicas, aunque introduciendo numerosas novedades.

Una de las más relevantes será la de darle mayor valor a las actividades de las tardes con ofertas para jóvenes. Así lo asegura el regidor: “Como a mí siempre me ha gustado, y he echado en falta durante años anteriores, pues vivir esa fiesta más de día. No solo lo habitual de bajar las familias por la noche”.

Asimismo, también se introduce este año el reconocimiento de Hijos Predilectos del municipio, con personas importantes para el pueblo en ámbitos muy diversos.