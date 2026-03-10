Vianos y sus pedanías mejoran su sistema de abastecimiento de agua potable

El delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, visitó Vianos para comprobar el impacto de los trabajos de mejora ejecutados en el sistema de conducción de agua tanto del municipio como de sus pedanías.Las actuaciones, cuyo coste final asciende a casi 54.000 euros, habiendo sido el 58 por ciento financiado por el ejecutivo autonómico, han consistido en el arreglo exterior e interior, impermeabilización de depósitos e instalación de contadores.

En concreto, en el depósito de Los Pocicos y en las pedanías de Zapateros y Parideras se han instalado cloradores automáticos con placas solares. También se han puesto contadores de entrada y de salida en los depósitos y puntos de captación en alta (desde la planta de tratamiento de agua hasta los depósitos reguladores) para detectar el nivel de pérdidas existente en la red. Además, durante la realización de los trabajos se ha limpiado y renovado el circuito de válvulas en manantiales y el depósito de El Colmenar donde se ha renovado un tramo inicial de tubería y se han instalado ventosas en la conducción de salida.

Conseguir sistemas de abastecimiento más inteligentes

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por la alcaldesa de la localidad, Aurelia Sánchez, y parte de su equipo de gobierno, el delegado valoró la importancia de unas ayudas regionales que suponen el acompañamiento y respaldo económico del ejecutivo autonómico a los municipios en su camino hacia conseguir una gestión más inteligente de los sistemas de abastecimiento. En este sentido, cabe destacar que las obras realizadas en el marco de estos trabajos suponen una reducción real del 20 por ciento sobre las pérdidas de agua existentes en las conducciones locales.

Tanto Ruiz Santos como Sánchez abordaron también el impacto que tendrá para los vecinos y vecinas de Vianos y sus pedanías las actuaciones previstas desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha para el presente 2026. Se trata de obras que permitirán una nueva conducción entre los depósitos El Colmenar y Los Pocicos y que cuentan con un presupuesto de liquidación de 107.500 euros.