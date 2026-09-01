El Templete de la Feria acoge la XX edición del Certamen Internacional de Pintura Rápida "Rincones de la Feria"

La próxima Feria de Albacete acogerá una edición especialmente significativa de una de las actividades culturales más emblemáticas y reconocidas de su programación: el XX Certamen Internacional de Pintura Rápida "Rincones de la Feria", Memorial Miguel Ángel Santos, que se celebrará durante toda la mañana y primeras horas de la tarde del miércoles 16 de septiembre.

Considerado uno de los certámenes de pintura rápida más prestigiosos de España, cumple este año veinte ediciones impulsado por Hosteleros La Espiga, concesionarios de la gestión de El Templete del Recinto Ferial de Albacete, en colaboración con el Ayuntamiento.

Durante la jornada, artistas procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional convertirán el Recinto Ferial en un gran espacio abierto al arte y la creatividad, plasmando en sus obras el patrimonio, la identidad y los rincones más representativos de la Feria. El elevado nivel de los participantes, unido a una de las dotaciones económicas más importantes de la disciplina, ha permitido que el certamen alcance un reconocido prestigio dentro del panorama nacional.

Sin embargo, el Memorial Miguel Ángel Santos representa mucho más que una competición artística. Concebido desde sus orígenes como un proyecto comprometido con la sociedad albaceteña, mantiene vivo el legado humano, cultural y solidario de Miguel Ángel Santos, quien entendió siempre la Feria como un espacio de encuentro, participación y compromiso con su ciudad.

Por ello, una parte fundamental de esta iniciativa continúa siendo su dimensión benéfica, colaborando y dando visibilidad a la labor que desarrolla AFANION, entidad de referencia en el apoyo a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, quién recibirá los beneficios económicos de este concurso solidario en su totalidad, para dedicarlos a sus fines sociales.

Tras veinte años de trayectoria, el éxito alcanzado por el Certamen Internacional de Pintura Rápida es el resultado de una forma de entender la Feria basada en el respeto a su historia, la conservación de sus tradiciones y la generación constante de valor para la ciudad.

Durante estas dos décadas, Hosteleros La Espiga ha trabajado para convertir El Templete en mucho más que un espacio de hostelería, consolidándolo como un punto de encuentro ciudadano, un escenario para la cultura, un escaparate para el patrimonio albaceteño y un símbolo reconocible para cientos de miles de personas que cada año disfrutan de la Feria de

Albacete.

Junto al propio certamen, las acciones solidarias desarrolladas con AFANION, la recuperación y divulgación de tradiciones populares, así como los certámenes monográficos dedicados a espacios y símbolos tan representativos como la Puerta de Hierros, la Plaza de Toros o el propio Templete, han contribuido a enriquecer la experiencia ferial y a reforzar la identidad de una de las fiestas más importantes de España