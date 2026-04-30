El Sescam y la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido promueven la carrera “Corre contra el Ictus"

La Unidad de Neurointervencionismo de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y la Asociación de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha han presentado la carrera “Contra el Ictus”. La recaudación y los beneficios que se obtengan serán donados íntegramente a este colectivo. La iniciativa solidaria se celebrará el próximo 10 de mayo, a partir de las 09:30 horas, en el Parque de La Pulgosa de Albacete, y tiene como objetivo “darle visibilidad al ictus, conseguir que los pacientes no retrasen el tratamiento agudo y, además, promocionar los hábitos saludables de vida”, según explicaron los impulsores de la carrera en una rueda de prensa celebrada en el Hospital General Universitario de Albacete.

En la presentación de la carrera participó el director gerente del Área Integrada de Albacete, Alberto Sansón. “Las necesidades de un paciente con daño cerebral empiezan, desgraciadamente, un día cualquiera, y esas necesidades, ya no desaparecen nunca”,afirmó.

Según Sansón, “aunque se ha trabajado mucho en la atención médica aguda, las necesidades se extienden a muchos niveles”. Se requiere un seguimiento, una rehabilitación intensiva, tanto cognitiva como conductual, pues muchos pacientes tienen problemas con la memoria o el lenguaje. Asimismo, para recuperar la mayor independencia posible, son claves la fisioterapia, la terapia ocupacional y la logopedia. Y junto a la rehabilitación física es imprescindible el apoyo emocional y el acompañamiento.

El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y segunda en hombres

En la atención a los medios de comunicación, el neurólogo y neurointervencionista del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Francisco Hernández,recordó que el ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres en España, con cerca de 25.000 fallecimientos al año. Se trata además de la primera causa de discapacidad adquirida en adultos, provocando secuelas físicas y cognitivas en dos de cada tres supervivientes y la necesidad de cuidados a largo plazo. “Es un problema de salud pública de primer orden”, indicó el sanitario.

Este es el motivo porque el que desde la Unidad de Neurointervencionismo de la GAI de Albacete, formado por especialistas de Radiología y Neurología, pensaron que esta carrera era una buena forma de afrontar esta problemática. Este grupo de profesionales, así como expertos de otras disciplinas como Neurocirugía o Psiquiatría pertenecen al campo de las neurociencias y acaban de formar el grupo “Neurociencias Albacete” y son quienes han ideado la carrera. “Entre el 80 y el 90 por ciento de los casos de ictus podrían evitarse con el control de los factores de riesgo, como la hipertensión, tabaquismo, diabetes, dieta, obesidad y fibrilación auricular”, insistió Hernández.

En este sentido, Francisco Hernández ha comentado que “la parte del tratamiento agudo está razonablemente bien cubierta, se ha avanzado mucho tanto en el diagnóstico agudo como en los tratamientos, pero la parte de la atención a las secuelas es más deficitaria, los pacientes tienen dificultades para encontrar centros donde rehabilitarse y por eso la función de la Asociación de Daño Cerebral es vital”.

Por último, Juan Marqueño, voluntario y usuario la Asociación de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha, agradeció que el colectivo haya sido elegido para esta carrera por parte de las instituciones y profesionales sanitarios. “La mayoría de nuestros asociados son afectados de ictus y muchos han sido intervenidos en el Hospital General y nos enorgullece poder devolver el cariño que nos mostráis con la organización de la carrera”, apuntó Marqueño.