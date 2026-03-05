La Roda invierte 14.000 euros para renovar algunos parques infantiles

La concejala de Obras y Servicios, Ana Estarlich, visitó recientemente la conclusión de las obras de mejora y sustitución de los aparatos infantiles de la Placeta Moreno Micó y del Paseo de la Estación, actuaciones que completan una inversión municipal de 14.000 euros destinada íntegramente a la “mejora de los espacios de juego para la infancia y al bienestar de las familias” del municipio, según indicó.

Los trabajos, ya finalizados, han permitido renovar y modernizar los elementos de juego, así como sustituir superficies de seguridad, garantizando condiciones óptimas de uso, accesibilidad y diversión para los menores. La inversión se ha distribuido en 9.000 euros en la Placeta Moreno Micó y 5.000 euros en el Paseo de la Estación.

"Lugares seguros"

Estarlich subrayaba que estas actuaciones responden a la prioridad del equipo de Gobierno “de que los parques infantiles sean lugares seguros y acogedores donde los más pequeños puedan jugar, socializar y disfrutar de su tiempo libre, enriqueciendo la vida del barrio y facilitando el encuentro familiar”. Asimismo, anunciaba que, próximamente, se van a sustituir también varios aparatos dañados en el Parque de San José, reforzando así el compromiso con el mantenimiento continuo de las zonas de esparcimiento infantil. Y, además, en materia de proyección de inversiones, avanzó que el Presupuesto Municipal de 2026 contempla una partida de 14.000 euros más IVA destinada principalmente a sustituir los aparatos y columpios más antiguos del Parque Adolfo Suárez, uno de los espacios de juego más frecuentados del