La reforma integral de la calle Franciscanos y la Plaza Jesús de Medinaceli afectará a un tramo lineal de 600 metros

El Ayuntamiento va a remodelar de manera integral la calle Franciscanos, en un tramo lineal de 600 metros, con un presupuesto superior a los tres millones de euros. La obra se enmarca en el Plan de Actuación Integrado FEDER 2021-2027 Regenera Ensanche de Albacete, gracias al cual se invertirán más de 14 millones de euros en la mejora y regeneración de los barrios Franciscanos y Fátima, de los cuales dos millones serán aportados por el Ayuntamiento y el resto procede de fondos europeos

Según ha informado el alcalde Manuel Serrrano a los vecinos de Fátima y Franciscanos, uno de los objetivos de ese PAI es “la integración de itinerarios de convivencia, corredores verdes y mejora paisajística en el entorno de las calles Antonio Machado y Franciscanos, regenerando el entorno físico del barrio de Franciscanos con la adaptación a estándares urbanísticos y nuevas dinámicas sociales”. El objetivo es “regenerar el espacio público para promover el bienestar y conseguir una ciudad más habitable y amable. Para ello transformaremos la calle en un espacio de convivencia más sostenible, accesible y seguro. También mejoraremos todas las intersecciones de las calles perpendiculares, y de manera destacada la intersección de la calle Bernabé Cantos, en la plaza de Jesús de Medinaceli”.

La mejora de la movilidad peatonal es el fundamento de la reforma, que ampliará las aceras regularizando su anchura para mejorar la seguridad y la accesibilidad peatonal. Se va a unificar la anchura útil de paso en todas aceras, que en la acera con franja de estacionamiento y zonas ajardinadas será de dos metros libres de obstáculos, y de 2,50 metros en la acera contraria. Se cambiará el terrazo por adoquines de granito-hormigón de 8 cm de espesor y 20x30cm de superficie, de color claro para reflejar la radiación solar y con elevada inercia térmica para liberar el calor acumulado durante el día, mitigando el efecto isla de calor. La zona de estacionamiento será igual que en aceras, pero con adoquín de color negro.

Dado que en la actualidad la calle no cuenta con ningún tupo de arbolado ni vegetación, se crearán zonas verdes ajardinadas para reducir la superficie pavimentada y luchar contra el efecto isla de calor, mejorando la capacidad de depuración del aire y reduciendo el caudal de aguas pluviales a tratar en la Estación Depuradora.

Se harán alcorques corridos de 1,90 metros de anchura a lo largo de toda la calle para árboles. especies arbustivas y florales, como salvia, lentisco y jazmín silvestre. Todas las especies vegetales arbustivas son autóctonas y adaptadas al clima de Albacete, y el arbolado, la Koleuteria paniculata, no es autóctono pero sí es una especie totalmente adaptada a nuestro clima. Aunque las necesitades hídricas son bajas, se hará una red de riego para garantizar el crecimiento de las nuevas especies

Otra mejora será la reducción de la contaminación atmosférica, por el uso de adoquines fotocatalíticos con una impregnación de dióxido de titanio, y la disminución del impacto acústico de la rodadura de vehículos. También se renovarán las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, así como el mobiliario urbano y la señalización horizontal y vertical. Se colocarán 31 nuevos puntos de luz en fachada con brazo mural de 1 metro, y dos puntos de luz sobre soporte 7 metros con brazo mural de un metro.

El alcalde ha destacado también la remodelación de la plaza de Jesús de Medinaceli, “un lugar de encuentro ciudadano y una zona de referencia para el barrio que vamos a potenciar”. Para ello se ampliarán las zonas de tránsito y de uso peatonal, con nuevas zonas ajardinadas no pavimentadas y nuevo arbolado, dando prioridad a la movilidad peatonal frente al tráfico rodado.

El presupuesto de licitación de las obras será de 3.141.053,06 euros, de los que un 30% se destinará a pavimentación y el resto a demoliciones y movimiento de tierras, redes de saneamiento y abastecimiento, red de alumbrado público y equipamiento.