REC Remember Festival volverá a La Roda con novedades y con artistas de primer nivel

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Roda, Luis Fernández, ha presentado junto a los organizadores del REC Remember Festival, Javier Galiano y Juan Carlos Azorín, y al promotor musical Chumi DJ, la cuarta edición del evento, que se celebrará los días 3 y 4 de julio de 2026 en el Recinto Ferial de La Roda, y ha subrayado que el REC Remember Festival “se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de Castilla-La Mancha en su género, proyectando el nombre de La Roda más allá de la provincia y de la región”.

El REC Remember Festival celebrará en 2026 su cuarta edición, reafirmando un proyecto cultural que nace “del amor por la música remember y del compromiso firme con el municipio de La Roda”, según han señalado los organizadores. Desde su primera edición, el festival mantiene un vínculo directo con la localidad a través del uso de infraestructuras municipales, la colaboración con empresas y servicios locales y la promoción del municipio como destino cultural y de ocio.

Los organizadores, Juan Carlos Azorín y Javier Galiano, han explicado que esta edición contará con un formato innovador: el escenario será de 360 grados, con cuatro cabinas simultáneas de última generación, grandes pantallas y sonido envolvente proyectado hacia el escenario para “minimizar molestias a los vecinos” -han asegurado-, acompañado de una iluminación distinta.

La temática de este año será “de otra galaxia”, según Galiano y, por primera vez, actuará la artista belga Dee Dee vs La Luna. Además, habrá combates musicales entre DJs ‘front to front’; un cartel con 30 artistas –la mitad locales– y 12 horas de programación ininterrumpida el sábado desde las 18:00 horas. Los organizadores han adelantado que habrá más sorpresas en las semanas previas al festival.

En el ámbito gastronómico, Juan Carlos Azorín ha explicado que se contará con productos de alta calidad, incluyendo a empresas locales como Galgo, así como otras de la capital, en una zona gourmet con Miguelitos, cortadores de jamón y un amplio espacio de descanso.

Chumi DJ, uno de los promotores musicales más reconocidos a nivel nacional, ha destacado que “todos los artistas pueden verse en los grandes festivales del país, pero no en este formato tan personal del REC, en el que los artistas se enfrentan musicalmente entre sí”.

Los datos de la edición 2025 avalan la evolución del festival, que registró más de 2.700 asistentes durante dos días de programación, con un crecimiento sostenido desde 2023 y un incremento anual en la venta de entradas.

