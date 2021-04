La provincia recibe un nuevo perro guía en su Día Internacional gracias al a ONCE

La región ya cuenta con otros ocho perros guía para personas invidentes. Nuestra provincia recibe a uno de ellos y cuenta así ya con cinco.

El cupón de este miércoles, 28 de abril, la ONCE dedicará su cupón al Día Internacional del Perro Guía. Cinco millones y medio de cupones rinden homenaje a estos animales que dan seguridad y mayor movilidad a las personas ciegas o con discapacidad visual. Este cupón, ilustrado con una fotografía de un cachorro que afirma ‘Quiero ser perro guía. ¿Me ayudas?’, tiene como objetivo que más personas colaboren con la FOPG para socializar a estos animales durante sus primeros meses de vida.

