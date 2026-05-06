El programador cultural, Ricardo Beléndez, y el profesor Javier Sánchez, premiados por la UCLM

La Facultad de Humanidades de Albacete ha entregado sus V Premios, que han recaído en el referente cultural, Ricardo Beléndez Gil, Premio de Honor de la Facultad, y en el profesor de Secundaria Javier Sánchez Gutiérrez, Premio “Pedro Simón Abril”, a la trayectoria de profesores de educación secundaria de Humanidades.

Ricardo Beléndez reconoció haber recibido el premio “con honor”. En sus palabras, destacó especialmente el valor que tiene que una institución como la Facultad de Humanidades reconozca el trabajo en la gestión cultural, algo que considera “una satisfacción especial”, sobre todo al tratarse de un ámbito que no es estrictamente el de su profesión habitual.

Más allá del agradecimiento, Beléndez aprovechó su intervención para lanzar una reflexión crítica, defendiendo la necesidad de que las instituciones vuelvan a apostar por las humanidades en la gestión cultural.

Ricardo Beléndez cuenta con una amplia trayectoria en la gestión cultural. En la actualidad, es director gerente de Cultural Albacete y del Teatro Circo de Albacete.

A lo largo de su dilatada trayectoria ha ocupado distintos cargos donde la actividad cultural ha estado presente desde 1982 donde comienza como coordinador de animación sociocultural en la Universidad Popular, vinculada al Ayuntamiento de Albacete. Desde 1984 a 2003 ha sido director de la Universidad Popular de Albacete, puesto que retomaría más adelante desde 2011 a 2015. Desde 2003 a 2011 ha sido gerente de Cultural Albacete y director del Teatro Circo, puesto que viene ocupando de nuevo desde 2015.

Igualmente, el premiado es miembro de Junta Directiva de ARTEC (Asociación de Técnicos de Cultura de Castilla-La Mancha), miembro del Consejo Artístico de las Artes Escénicas y de la Música vinculado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es el impulsor del Festival Internacional de Circo de Albacete y ha colaborado en la redacción del Plan General del Teatro.

La entrega de este galardón toma el testigo de los premiados en las cuatro ediciones anteriores: el periodista Alfonso González-Calero, la fotógrafa Cristina García Rodero, la escritora Ana Iris Simón y el filósofo José Antonio Marina.

Premio "Pedro Simón Abril"

Por su parte, el profesor Javier Sáchez Gutiérrez expresó haber recibido este galardón “con mucha honra, emoción y alegría”. Según explicó, uno de los principales motivos de satisfacción es que el premio procede de la Facultad de Humanidades, una institución cuyo trabajo conoce de cerca y que, a su juicio, realiza una labor “encomiable" y destacó el valor añadido de haber sido propuesto por su propio centro, el IES Ramón y Cajal, lo que, según señaló, convierte el reconocimiento en “un premio doble”.

Javier Sánchez es un docente y humanista con sólida formación en magisterio, geografía e historia y antropología, además de estar especializado en cultura y religión islámica. Su trayectoria se ha caracterizado por el compromiso con la educación integral y los valores humanísticos.

El premiado ha sido profesor de educación secundaria durante más de 36 años, 28 de ellos en el IES Ramón y Cajal, donde dejó “una profunda huella”. Destaca también su labor durante 23 años como profesor de Cultura de la Tolerancia en la Universidad de la Experiencia.

Igualmente es relevante su participación en proyectos de alfabetización en Nicaragua y el desempeño de funciones de gestión educativa, como jefe de estudios en la Escuela Taller de Alcaraz. Además, coordinó actividades extraescolares durante trece años, impulsando revistas escolares y promoviendo diversas iniciativas culturales y solidarias.