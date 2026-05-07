El precio del alquiler en Albacete se dispara y el metro cuadrado se paga a precio de oro

El precio de la vivienda en alquiler experimentó en Castilla La Mancha una subida del 12,7% durante el último año hasta situarse en 8,6 euros/m2, según el último informe de precios de idealista. Esto supone una subida del 4,4% trimestral, del 1,4% con respecto al mes anterior y el récord histórico de las rentas en Castilla-La Mancha.

Todas las provincias castellanomanchegas han experimentado subidas de precio durante los últimos doce meses. El mayor incremento se produce en la provincia de Albacete donde los propietarios piden un 13,6% por alquilar sus viviendas. Les siguen los ascensos de Toledo (12,9%), Guadalajara (12,2%), Cuenca (11,4%) y Ciudad Real (11,3%). Todas las provincias salvo Ciudad Real alcanzan récords históricos en las rentas.

La provincia de Guadalajara marca los precios más elevados, con 10,1 euros/m2 al mes, seguida por Toledo (9,1 euros/m2) y Albacete (8,4 euros/m2). Ciudad Real y Cuenca son las provincias más económicas con un precio de 7,3 euros/m2 y 7,9 euros/m2 respectivamente.

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La tendencia alcista se repite entre las capitales de provincia durante el último año. La mayor subida se produce en Ciudad Real donde las expectativas de los caseros subieron un 14,4%. Le siguen Albacete (13,6%), Toledo (12,1%), Cuenca (9,1%) y Guadalajara (8,1%). Guadalajara es la capital más cara de la comunidad, con 10,6 euros/m2. Le siguen Toledo (10,2 euros/m2), Albacete (9,1 euros/m2), Ciudad Real y Cuenca (8,5 euros/m2 en ambos casos).

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “todas las medidas aprobadas en los últimos años y que pretendían proteger al inquilino han provocado el efecto contrario: un desastre regulatorio y los inquilinos más desprotegidos que nunca. Son políticas que han penalizado sistemáticamente al propietario. En este marco de inseguridad jurídica, en el que las reglas pueden cambiar constantemente, el propietario está decidiendo sacar su casa del mercado o venderla y olvidarse de problemas. La ecuación es muy sencilla: si hay menos casas para alquiler y la demanda no para de crecer no es difícil comprender que los precios suban. Los propietarios tienen cientos de inquilinos entre los que elegir, y evidentemente escogen siempre aquellos más cualificados y fiables, que les dan más seguridad. Es un proceso de elitización del alquiler.

Si además continúa la política de topar más los precios estos perfiles son los únicos que se benefician. Y los más perjudicados son justamente aquellos a los que se quería proteger, que ven con cada piso que desaparece del mercado como se evaporan también sus posibilidades de acceder a una vivienda. La situación no va a mejorar y seguiremos asistiendo a la reducción cada vez más acuciante de oferta y miles de familias desesperadas por no poder alquilar una casa.”

Situación en otras provincias

En el primer trimestre de 2026 la presión sobre la escasa oferta disponible se ha mantenido, lo que ha seguido empujando al alza los precios, aunque el crecimiento se ha relajado con un 7,1% hasta situar el metro cuadrado en 15 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han crecido un 2,2%.

En la ciudad de Barcelona los precios se han reducido un 3,7% en los últimos 12 meses, pero han caído un 5,1% si lo comparamos con el mes de diciembre pasado. El metro cuadrado se ha situado en 22,6 euros/m2.

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 9,4%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 23,2 euros. Los precios han aumentado un 2,4% en el último trimestre, pero se han reducido un 0,2% en la capital durante el último mes. El precio del alquiler subió un 7,1% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 16,4 euros. Durante el último trimestre los precios se han incrementado un 2,9% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en marzo de 2025, con la excepción de Barcelona, siendo Ciudad Real la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 14,4%, y e ntre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Madrid (9,4%), Alicante (9%), Palma (7,6%), Valencia (7,1%), Sevilla (6,8%), Málaga (6,4%), San Sebastián (6,1%) y Bilbao (5,4%).

Madrid es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,2 euros/m2, seguida por Barcelona (22,6 euros/m2) y San Sebastián (18,8 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa Palma (18,6 euros/m2) y a continuación están Valencia (16,4 euros/m2) y Málaga (16,2 euros/m2). En la parte baja de la tabla encontramos a Zamora (7,8 euros/m2), Ourense y Lugo (8,1 euros/m2 en los 2 casos).