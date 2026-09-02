La plataforma "FarmaHelp" ayuda a farmacéuticos y pacientes a encontrar medicamentos cuando faltan

¿Qué hacemos cuando un paciente llega a una farmacia y pide un medicamento que no tenemos en ese momento? La primera opción es pedirlo al almacén de distribución. Normalmente, gracias a la capilaridad del sistema de distribución, el medicamento llega en unas horas. Pero… ¿y si el paciente no puede esperar a que sirvan dicho medicamento o existe un problema de suministro puntual?

Precisamente para cubrir esa necesidad y dar un servicio de calidad surgió la plataforma “Farmahelp”, que según informa el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete, Pablo Silvestre, es una herramienta creada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de Albacete, y cuyo objetivo es conectar a la red de farmacias comunitarias para ayudar al farmacéutico y paciente a encontrar y luchar contra la falta de medicamentos.

“A través de esta nueva plataforma tecnológica la farmacia que se encuentra en esta situación conecta con las farmacias adheridas al sistema y les solicita la medicación demandada por su paciente; una vez tiene una respuesta afirmativa de alguna oficina el farmacéutico puede hacer una reserva de la medicación para sus pacientes y así solucionar el problema, dirigiendo a los usuarios a la farmacia que dispone del fármaco para su retirada”, agregó Silvestre.

FarmaHelp es una herramienta digital y gratuita de la organización farmacéutica colegial que permite al farmacéutico comunitario contactar con las farmacias de su entorno cuando un paciente necesita algún medicamento y no dispone del mismo.

En la provincia de Albacete lleva implantada más de tres años, con unas 141 farmacias adheridas.

La adhesión a esta plataforma, como detalló Silvestre, es voluntaria por parte de los farmacéuticos titulares, aunque “en la provincia estamos en números muy elevados y en la capital el porcentaje es muy alto, teniendo en cuenta que es una herramienta muy útil para el paciente”.

Entre las ventajas de este sistema es que no es intrusivo: no accede al stock y se mantiene la privacidad del paciente. “A pesar de lo que a priori se pueda pensar es un sistema que fideliza mucho al paciente y garantiza la continuidad de los tratamientos”, apuntó el presidente del órgano colegial, que insistió en que dados los beneficios los usuarios en los que se precisa hacer uso de de esta herramienta manifiestan unos niveles muy altos de satisfacción por la solución rápida que el farmacéutico le da a ese problema puntual de carencia de un fármaco.

Además, en opinión de Pablo Silvestre “contar con esta plataforma tecnológica si bien no resuelve el problema del desabastecimientos de medicamentos que es algo que siempre ha existido, sí lo minimiza bastante y soluciona problemas de tratamiento”.

Por lo tanto esta plataforma cumple una de las premisas básicas del profesional farmacéutico que es garantizar la continuidad de los tratamientos y por tanto la adherencia a los mismos por parte de los pacientes.