Nuevos actos vandálicos en un parque infantil en Albacete

El Ayuntamiento denuncia los actos vandálicos reiterados que se están produciendo en diferentes zonas infantiles del municipio. En los últimos días, la plaza del Pelibayo del barrio San Pablo ha sufrido daños en varias ocasiones, afectando al pavimento de seguridad de la zona de juegos.

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha informado que estos hechos “se suman a otros desperfectos registrados en espacios infantiles de Llanos del Águila y Miguel Ángel Blanco, donde también se han producido daños que requieren actuaciones de reparación”.

Calero ha lamentado la reiteración de comportamientos de este tipo en espacios públicos, “que resulta aún más grave cuando están destinados especialmente al disfrute de los niños y las familias. Los daños ocasionados obligan al Consistorio a destinar recursos públicos para reparar elementos que han sido deteriorados de forma intencionada, en lugar de poder emplearlos en la mejora y mantenimiento de otros espacios públicos”.

Desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para reparar los desperfectos y recuperar las condiciones adecuadas de estas zonas infantiles, al tiempo que se estudiarán medidas para prevenir nuevos actos vandálicos.

El concejal ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía para “cuidar los espacios públicos y comunicar cualquier comportamiento incívico o acto vandálico, porque los parques, plazas y zonas infantiles son espacios de todos y contribuyen a la convivencia y la calidad de vida en la ciudad. Seguiremos trabajando para garantizar que las zonas infantiles y todo el espacio público se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad, mantenimiento y uso para las familias”.