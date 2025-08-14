Nuevo incidente en las obras del Hospital de Albacete con un conato de incendio

Hacia las 15:00 horas de la tarde de ayer, tal y como ha confirmado la empresa constructora, se ha producido un pequeño conato de incendio en uno de los edificios que se están construyendo dentro de la Plan Funcional de Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Concretamente, en la planta baja, en una zona próxima a la fachada exterior del edificio en actual construcción.

El incidente se ha resuelto y no ha causado ni daños personales ni materiales. Según las primeras valoraciones, se ha producido la explosión de unos cartuchos que se usan para las labores de fijación del material aislante, motivo por el cual se habría producido el pequeño conato incendio que ha generado bastante humo.

Desde el primer momento, se ha avisado a Bomberos de Albacete quienes se han personado en la obra y han sofocado el conato de incendio.

Desde la Gerencia de Atención Integrada de Albacete se quiere agradecer la rápida intervención de los Bomberos, Fuerzas de Seguridad y Servicios de Emergencias.

El incidente, que no afectará al proceso de las obras, será investigado en las próximas horas. Se trata del segundo suceso ocurrido en las obras del Hospital tras el desplome, en la madrugada del sábado al domingo, del falso techo de una sala de espera.