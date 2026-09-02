Nuestra Señora de la Amargura, ya se encuentra nuevamente expuesta al culto en Hellín

La intervención realizada ha tenido como principal finalidad garantizar la conservación de la imagen y devolverle, con el máximo respeto a su historia y a sus valores artísticos y devocionales, todo su esplendor. Los trabajos han comprendido labores de limpieza y conservación, consolidación de las zonas que lo precisaban, tratamiento de pequeñas alteraciones y daños, así como recuperación y reintegración de la policromía.

Desde la Hermandad han querido agradecer de manera especial al Ayuntamiento de Hellín la subvención concedida, gracias a la cual ha sido posible acometer el necesario proceso de restauración. También han reconocido y puesto en valor el compromiso de la institución municipal con la conservación y protección del patrimonio histórico, artístico y religioso de la ciudad, entendiendo que cuidar el patrimonio es también cuidar su historia, tradiciones y aquello que les ha sido legado por quienes les precedieron.

Además, han agradecido también a El Parte Luz, por la profesionalidad, dedicación y sensibilidad demostradas durante todo el proceso, tratando en todo momento a su Sagrada Titular con el respeto que merece.

En la fiesta de la Asunción, han dado las gracias a Dios por poder volver a contemplarla en su capilla y han pedido a la Santísima Virgen que continúe protegiendo a su Hermandad, a sus familias y a toda la ciudad de Hellín.