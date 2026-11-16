La música de Manuel de Falla recorre la provincia con gira por los 150 años de su nacimiento

La música de Manuel de Falla suena con fuerza en la provincia de Albacete. Coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano, la Diputación de Albacete, a través del Servicio de Educación y Cultura, desarrolla una gira conmemorativa que recorre cinco localidades para acercar al público algunas de las páginas más representativas de su legado musical.

La primera parada tenía lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural La Asunción, con más de 200 alumnas y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de los IES Parque Lineal, Ramón y Cajal y Tomás Navarro Tomás de Albacete capital que participaron en un concierto especialmente dirigido al público escolar.

La particularidad de esta propuesta es que el concierto comienza, en realidad, mucho antes de que los músicos suban al escenario ya que el alumnado asistente había trabajado previamente en sus centros educativos una guía didáctica elaborada por el Servicio de Educación y Cultura de la Diputación, que permite descubrir quién fue Manuel de Falla, conocer las claves del nacionalismo musical español y familiarizarse con las obras que posteriormente se escuchan en directo.

El material, ilustrado y planteado de forma participativa, propone actividades para reconocer ritmos, identificar emociones, explorar la relación entre música y movimiento y descubrir los instrumentos que integran un quinteto de viento.

Entre sus contenidos figuran un recorrido por las Siete canciones populares españolas, propuestas de escucha de la Danza del molinero y El amor brujo, ejercicios sobre el carácter expresivo de la música y un cuestionario final con el que comprobar los conocimientos adquiridos. La interpretación musical corre a cargo de Collis Musicae, un quinteto de viento nacido en Albacete que reúne a profesionales con experiencia en la interpretación, la docencia y la investigación musical con un repertorio permite descubrir cómo Falla transformó los ritmos, las melodías y las tradiciones populares en un lenguaje musical propio, capaz de combinar la fuerza del folclore con la creación clásica.

Cinco paradas en la provincia

Tras el concierto de Albacete, y de Alcaraz, la gira continuará durante noviembre y diciembre con nuevas actuaciones abiertas al público en diferentes puntos de la provincia y el recorrido proseguirá el domingo 22 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Salón de Bailes de Ontur, y concluirá el viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Cine Sanchiz de Tarazona de la Mancha.

Nacido en Cádiz en 1876 y fallecido en Alta Gracia (Argentina) en 1946, Manuel de Falla es una figura esencial de la música española del siglo XX. Su obra supo recoger la riqueza de la tradición popular, especialmente la andaluza, y transformarla en una creación de enorme personalidad, reconocida internacionalmente.

A través de esta gira conmemorativa, la provincia de Albacete se suma a la celebración del siglo y medio de su nacimiento con una propuesta que une interpretación musical y divulgación, y que invita a públicos de distintas edades a acercarse a un compositor cuya música continúa emocionando 150 años después de su nacimiento.