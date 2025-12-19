El Ministerio de Defensa español adquiere 100 helicópteros Airbus

Airbus Helicopters y la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa español han formalizado un paquete de cuatro contratos para la adquisición de 100 helicópteros en el marco del Plan Nacional de Helicópteros, anunciado en mayo, cuyo objetivo es impulsar la modernización de los medios de defensa y seguridad de España.

Los contratos, que representan la mayor compra de helicópteros para la DGAM, incluyen cuatro modelos diferentes destinados a las tres ramas de las Fuerzas Armadas españolas. Específicamente, el acuerdo incluye los siguientes programas:

· 13 helicópteros H135: 12 unidades para el Ejército del Aire y del Espacio y 1 para la Armada. Se destinarán a la enseñanza avanzada de pilotos, misiones de apoyo logístico ligero y observación.

· 50 helicópteros H145M: Todos para el Ejército de Tierra (FAMET). Sus misiones abarcan la formación de pilotos militares, el ataque ligero (equipados con HForce, complementando al Tigre), apoyo logístico y respuesta ante emergencias.

· 6 helicópteros H175M: Para el Ejército del Aire y del Espacio. Estos helicópteros utilitarios de tipo súper medio se utilizarán para misiones de acción de Estado, incluyendo el transporte de personalidades, sustituyendo a flotas obsoletas del Ala 48.

· 31 helicópteros NH90: 13 para el Ejército de Tierra, 12 para el Ejército del Aire y del Espacio, y 6 para la Armada. Destinados a misiones de transporte táctico, maniobra y operaciones especiales, además de completar la flota de guerra anfibia de la Armada.

"Con la formalización de estos contratos, el Ministerio de Defensa cumple su compromiso de dotar a nuestras Fuerzas Armadas con los medios aéreos de última generación que son esenciales para su operatividad", ha declarado María Amparo Valcarce García, Secretaria de Estado de Defensa. "Esta inversión es estratégica y se centra en aumentar significativamente las capacidades de seguridad y defensa de España, asegurando la autonomía estratégica nacional en un sector clave de la defensa europea."

“Esta adquisición es la concretización tangible del Plan Nacional de Helicópteros. Los programas incluidos representan un cambio cualitativo en las capacidades de las Fuerzas Armadas y refuerzan la seguridad y la resiliencia de la defensa nacional de España”, dijo Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters. “Además, consolidan y avanzan la huella industrial de Airbus Helicopters en España, proyectando al país como un polo de referencia en la industria aeronáutica europea”, añadió.

Además de reforzar las capacidades industriales actuales de Airbus Helicopters España, se estima que este plan tendrá un impacto directo en la creación de empleo de alta cualificación, con la creación de más de 300 nuevos puestos de trabajo directos en los próximos tres años. Las inversiones industriales en Albacete seguirán creciendo con un nuevo centro de militarización de helicópteros así como un centro de formación de pilotos y técnicos del H145M con carácter internacional. Estos desarrollos complementarán la actual construcción de nuevas instalaciones asociadas al programa de retrofit del Tigre MKIII.

Paralelamente, Airbus Helicopters tiene la ambición de convertir su sede de Albacete en un centro de expertise digital y tecnológico. En este marco se está desarrollando un Campus Digital, en colaboración con la Universidad de Albacete y el Parque Científico y Tecnológico de Castilla Mancha, especializado en la creación de herramientas digitales y ciberseguridad para todo Airbus Helicopters. Adicionalmente, se potenciarán las áreas de ingeniería de soporte y de desarrollo y mantenimiento de software embarcado para los helicópteros militares de las Fuerzas Armadas españolas, así como sectores relacionados con la conectividad.