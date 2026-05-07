La mediación en conflictos individuales elevan notablemente los expedientes atendidos por el JAL en Albacete 

La actividad del Jurado Arbitral Laboral (JAL) experimentó, durante el ejercicio 2025, “un importante salto cualitativo y también cuantitativo”, en cuanto a la resolución de conflictos en el ámbito del trabajo, que en el último año ha pasado de 32 a 71 expedientes, un 121 por ciento más.

Así lo ha manifestado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, en la apertura de la rueda de prensa celebrada este lunes, en la sede del Gobierno regional en la capital albaceteña, en la que se han dado a conocer el último informe anual del JAL. Junto al delegado, han intervenido también, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino; la delegada provincial del JAL, Eloína Sánchez, y representantes de los agentes sociales.

Durante su intervención, Ruiz Santos ha atribuido el mencionado salto experimentado, al crecimiento de las competencias, “lo que ha hecho que afloren nuevos expedientes”, y también a la confianza depositada en esta vía para la resolución de conflictos.

Tirando de datos, el delegado ha remarcado que los 71 expedientes ingresados en 2025 han afectado a 2.647 empresas y a 7.174 trabajadores. Del total, 10 han acabado en acuerdo, y 24 tramitaciones han resultado no efectivas.

Por su parte, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, ha puesto el foco, especialmente, en la “consolidación” de este organismo tras la asunción de los conflictos individuales, que han supuesto ese “notable incremento, del 121 por ciento de las mediaciones”.

“El corto plazo de resolución con que cuenta este procedimiento ante el JAL, no llegando a más de 10 días hábiles, ha conllevado a que, además de los Agentes Sociales, abogados particulares hayan utilizado la mediación en procedimientos en los que no es obligatoria”, ha subrayado Merino a este respecto.

Asimismo, el delegado de Economía, Empresas y Empleo en la provincia ha resaltado, por un lado, que 4 expedientes en conflictos de huelga se cerraron con acuerdo, uno de los cuales afectó a 5.000 trabajadores, y por otro, el hecho de que, durante 2025, el JAL haya contado entre sus funciones, con las correspondientes al registro en el REGON de los convenios colectivos y demás trámites de la negociación colectiva.

Buena valoración por parte de los Agentes Sociales

Tras la intervención de los representantes institucionales, han tomado la palabra los Agentes Sociales, quienes han coincidido en destacar el importante papel que ha jugado en la mediación la asunción de los conflictos individuales, por lo que han instado al Gobierno regional a recuperar la mediación individual en materia de sanciones, que ya estuvo funcionando hasta el 2011.

En representación del patronato regional de FECAM, ha tomado la palabra Paco León, quien ha valorado la labor de este órgano mediador que “genera paz social”. A nivel de Castilla-La Mancha, según ha informado León, en 2025 tuvieron lugar 315 mediaciones, de las que el 88 por ciento se llevaron a efecto, y afectando a más de 131.000 trabajadores y a 10.200 empresas.

Por su parte, y como responsable del Departamento Jurídico de la Federación de Empresarios, Paulino Cuevas, ha destacado que el Jurado Arbitral es un órgano “bastante necesario”, porque los porcentajes de acuerdo y de solución extrajudicial de los conflictos “son incuestionables”.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras también han participado en la rueda de prensa, de la mano de sus respectivos secretarios provinciales.

Javier González, de UGT, ha manifestado, en referencia al balance del JAL, que “es importante ahondar en las herramientas que fomentan el diálogo social”. Por su parte, Paco Gómez, de CCOO, se avanzado que su formación “seguirá implicándose en alcanzar acuerdos”, resaltando el importante papel que el JAL juega a la hora de resolver conflictos individuales y de huelga.

Todos han agradecido el trabajo de Eloína Sánchez, como delegada del Jurado Arbitral Laboral en Albacete, quién en su turno de palabra, ha valorado muy positivamente los datos del informe, ya que “es muy complicado llegar a acuerdos”.

Datos del informe

El JAL cerró el 2025 con 47 tramitaciones efectivas, afectando a 2.644 empresas y a 7.174 trabajadores. De éstas, 10 se cerraron con acuerdo, 4 de ellas correspondientes a conflictos colectivos de huelga.

Hubo 24 tramitaciones no efectivas, que afectaron a 20 empresas y a 253 trabajadores.

En cuanto a la distribución de los datos en función de la atención al origen del conflicto, el JAL registró 15 conflictos por Interpretación y aplicación; 42, por Modificaciones Sustanciales de las condiciones de Trabajo; 5, por Huelga, y 10, por Clasificación Profesional.

Y en cuanto a la Atención al Ámbito del Conflicto: 71 tuvieron lugar en el ámbito de la Empresa, y 1 en el del Sector.

Por sectores afectados por el conflicto, en el informe encontramos hasta 10 distintos:

Telecomunicaciones, que registró 21 conflictos; Metal, 15; Comercio, 10; Limpieza y Seguridad, 6, respectivamente; Transporte, 5; Hostelería, 3; otros 3, Sanidad, y los sectores de Química y Servicios, un conflicto cada uno.