Manuel Serrano recibe al nuevo coronel del TLP, Rafael Ichaso Franco

El alcalde Manuel Serrano ha dado la bienvenida a la ciudad al nuevo coronel del TLP Rafael Ichaso Franco, al que ha recibido en el despacho de alcaldía junto al coronel jefe saliente, César Óscar Acebes Puertas.

Acompañado de la concejala Portavoz, Rosa González de la Aleja, Serrano ha afirmado que “el Programa de Liderazgo Táctico de Operaciones, conocido como escuela de pilotos de la OTAN, es uno de los grandes orgullos de Albacete y de su Base Aérea en la que se integra. Pilotos de élite de diez países reciben aquí una formación avanzada que es una garantía de paz y seguridad, y que contribuye a que la ciudad sea conocida en todo el mundo”-

Manuel Serrano ha deseado éxito en su gestión al nuevo coronel, que tomará posesión en el cuartel general del TLP en la Base el próximo viernes, y le ha ofrecido “reforzar la misma colaboración intensa que hemos mantenido con su antecesor, a quien también deseo lo mejor en el futuro en lo personal y en lo profesional. El TLP y el Ayuntamiento podemos y debemos trabajar juntos en beneficio de la ciudad para la mejora de nuestras Fuerzas Armadas y el vínculo entre Albacete y todo el entorno de su Base Aérea”.